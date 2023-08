'Aufgeregt und frustriert zugleich': Diablo 4-Fan findet eines der seltensten Items im Spiel und ist am Ende trotzdem enttäuscht

Die super seltenen Uber Uniques sorgen normalerweise für pure Freude, aber hier war ein Haar in der Harlekins-Suppe.

Die sechs seltensten Uniques in Diablo 4 haben es in sich. Kaum hatte Blizzard bekannt gegeben, welche es sind, begann die Jagd in der Community und schon bald waren alle gefunden. Viele von uns, gerade diejenigen, die eher casual zocken, werden aber vermutlich nie eines der Uber Uniques in den virtuellen Händen halten.

Ein Fan hat eines von ihnen, nämlich die Harlekinskrone, gefunden, ist aber trotzdem nicht so glücklich wie erwartet – und das hat einen guten Grund.

Dieser Diablo 4-Fan hat Unglück im Glück

In einem Reddit-Beitrag zeigt User sasuke963_ den großen Fund und schreibt in einem Kommentar weiter unten in der Diskussion: "Ich war so aufgeregt und frustriert zugleich, als ich den DR Roll gesehen habe."

Das "Problem" an der einzigartigen Kopfbedeckung mit Gegenstandsmacht 820 ist, dass die Werte deutlich besser ausfallen könnten. Das gilt insbesondere für das Kern-Affix, das gerademal den Minimalwert hat. Der Charakter erhält 10% Schadensreduktion, was ja an sich alles andere als schlecht ist. Aber es wären nun mal bis zu 20% drin gewesen.

So bleibt eben für die Finderin oder den Finder der Beigeschmack, dass das zwar ein Glücksgriff war, aber trotzdem unter den super seltenen Items eher ein "Mängelexemplar" – zumindest ganz böse gesagt. Andererseits handelt es sich, wenn wir mal vergessen, dass es auch noch viel besser sein könnte, trotzdem noch um ein richtig gutes Item.

Das sagt die Community

Auch in den Kommentaren merken viele an, dass sie trotzdem neidisch auf den Gegenstand sind. Eine Person schreibt beispielsweise: "Ganz ehrlich, das spielt nicht mal eine Rolle. Die anderen Rolls sind zumindest solide und dieser Helm ist so weit vor aller anderen Ausrüstung, die du bekommen wirst." Nicht zu vergessen, kommt die Kopfbedeckung mit +4 auf alle Skills daher.

Andere dagegen ärgern sich, dass Uniques überhaupt bei den Werten variieren. Manche beklagen dabei das System, dass es überhaupt erst möglich macht, zwar eines der super seltenen Ubers zu finden, dabei aber sozusagen "Unglück im Glück" zu haben.

Was sagt ihr: Versteht ihr die Enttäuschung des Finders oder der Finderin oder findet ihr, die Person sollte lieber froh sein, das seltene Unique ergattert zu haben?