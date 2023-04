Diablo 4: Wann starten die Server? Uhrzeiten des Early Access und Release bekannt

Die Startzeit ist für Deutschland auf den Mittag gelegt worden.

In den beiden Beta-Phasen zu Diablo 4 konnten sich alle Interessierten ein Bild davon machen, was Blizzard mit seinem kommenden Action-RPG bereithält. Der Einblick ins Spiel dürfte trotz einiger Kritiken viele dazu bewegt haben, Diablo 4 vorzubestellen. Damit ihr zum Start nicht vor verschlossenen Toren steht, erfahrt ihr in diesem Artikel, um welche Uhrzeit die Server an den Start gehen.

Diablo 4 - Release: Datum und Startuhrzeit

Der reguläre Release von Diablo 4 ist am 6. Juni 2023. All diejenigen, die die Deluxe oder die Ultimate Edition von Diablo 4 vorbestellt haben, kommen sogar schon vier Tage vorab ins Spiel.

Wann startet Diablo 4 regulär? Die Server gehen am 6. Juni 2023 um 13:00 Uhr online.

Die Server gehen am online. Wann startet Diablo 4 für den Early Access? Hier ist Diablo 4 am 2. Juni 2023 um 13:00 Uhr zugänglich.

Die Uhrzeiten beziehen sich dabei auf die deutsche Sommerzeit. Die Daten stammen von Blizzard-Chef Mike Ybarra. Auf Twitter gab er bekannt, zu welchen Uhrzeiten sich Spieler*innen auf der ganzen Welt über den Launch von Diablo 4 freuen dürfen:

Die Startzeiten gelten nicht nur für die PC-Version, sondern auch für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. Somit können alle Spieler*innen unabhängig von der Plattform zeitgleich starten.

Nicht alle, die Diablo 4 vorbestellt haben, bekommen den Frühzugang zum Spiel. Vorbestellende der Standard Edition starten regulär am 6. Juni 2023. Für den Frühzugang müssen Fans mindestens 20 Euro mehr ausgeben, damit sie vier Tage eher starten dürfen.

Zum Launch werden insgesamt fünf Klassen zur Verfügung stehen: Barbar, Druide, Totenbeschwörer, Jäger und Zauberer. Es kann sein, dass mit der Zeit weitere Klassen ins Spiel integriert werden. Blizzard hat sich hierzu bislang noch nicht geäußert.

Es ist außerdem nicht möglich, den Fortschritt aus der Beta-Version mit ins Hauptspiel zu übernehmen. Für den Release müsst ihr die Kampagne und euren Charakter somit von vorne anfangen.

