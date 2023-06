Diablo 4 Server down - Wartung heute: Probleme und Störungen erwartet - Aktueller Server-Status

Diablo 4 - Blizzard kündigt Wartungsarbeiten für den 15. Juni an.

Update, 9:08 Uhr: Die Live-Serverwartung hat begonnen. Aktuell können wir uns noch ohne Probleme einloggen (auf PS5), allerdings sagt Blizzard ausdrücklich, dass es zwischen 9 und 12 Uhr zu Server-Disconnects kommen kann. Wenn ihr keinen Fortschritt verlieren wollt, geht lieber auf Nummer sicher, und spielt in dieser Zeit nicht.

Erwartete Server-Probleme: Blizzard hat gestern Abend planmäßige Wartungsarbeiten für Diablo 4 angekündigt. Startet ihr das Spiel, so werdet ihr mit einer Eilmeldung in einem separaten Fenster im Hauptmenü darüber benachrichtigt. Die Live-Wartung der Server startet am heutigen Donnerstag, den 15. Juni 2023 und soll planmäßig drei Stunden andauern. Hier findet ihr alle Infos dazu.

Server down heute - Wann finden die Wartungsarbeiten in Diablo 4 statt?

Wartungsarbeiten am 15. Juni 2023 auf allen Plattformen

auf allen Plattformen Start der Serverwartung: ab 9 Uhr morgens deutscher Zeit (entspricht 12am PDT)

(entspricht 12am PDT) Ende der Serverwartung: bis 12 Uhr mittags deutscher Zeit (entspricht 3am PDT)

Ob die Server ab 12 Uhr mittags dann wirklich wieder planmäßig laufen werden, ist nicht garantiert. GamePro wird euch bezüglich des aktuellen Server-Status auf dem Laufenden halten.

Zu welchen Server-Problemen kann es laut Blizzard kommen?

Zwischen 9 und 12 Uhr könnten Spieler*innen laut Blizzard Server-Probleme und -Störungen erleben, darunter auch Disconnects. Allerdings soll es in dieser Zeit möglich sein, dass ihr euch einloggen könnt.

Wollt ihr ganz sichergehen, dass euch kein wertvoller Fortschritt flöten geht, empfehlen wir, dass ihr zwischen 9 und 12 Uhr erst einmal kein Diablo 4 spielt und eurem Charakter etwas Ruhe gönnt, da es laut Blizzard während der Wartung eben auch zu Disconnects kommen kann.

Erst gestern kam es zu Wartungsarbeiten in Diablo 4. Viele Spieler*innen konnten in dieser Zeit nicht ihren Charakter auswählen und blieben in der Warteliste hängen, die dann mit einem Fehler abbrach (Error-Code 300202).

GamePro.de wird euch auf dem Laufendem halten und darüber berichten, wie sich die Server-Situation entwickelt. Diesen Artikel werden wir deshalb fortlaufend updaten. Wir informieren euch, sobald Blizzard bekannt gibt, dass die Server wieder stabil laufen.

Diablo 4 ist seit dem 6. Juni 2023 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und den PC erhältlich.