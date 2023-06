Alle Diablo 4 Twitch-Drops - So bekommt ihr das Twitch Mount und mehr

Dieses Pferde-Skin und mehr könnt ihr euch aktuell über Twitch sichern.

Ihr habt ab sofort die Chance, euch für Diablo 4 nicht nur ein Mount, beziehungsweise Skin für euer Pferd, zu sichern, sondern auch noch mehrere Pakete mit Items, passend zu bestimmten Klassen.

Während es die meisten der kosmetischen Gegenstände gratis gibt, müsst ihr für eines ganz bestimmte Streamer*innen mit einem kostenpflichtigem Abonnement unterstützen. Für alles andere müsst ihr lediglich in festgelegten Zeiträumen Streams schauen. Wir verraten euch, wie die Twitch Drops funktionieren und was ihr abstauben könnt.

Das sind die Twitch Drops für Diablo 4

Ab heute gibt es gleich eine ganze Reihe an unterschiedlichen Terminen und Belohnungen via Twitch Drops. Wir listen alle Daten und Belohnungen für euch auf und verraten euch, was ihr tun müsst.

Diese beiden Twitch Drops sind aktuell schon aktiv:

6. Juni bis 3. Juli: Pferde-Skin "Primal Instinct Mount": Beim begehrten Pferde-Skin handelt es sich um die Belohnung, die kostet. Hierfür müsst ihr bei den teilnehmenden Streamer*innen zwei Abos abschließen. Welches Abo-Tier ihr wählt, ist dabei egal.

6. Juni (Start: 1:00 Uhr) bis 12. Juni (Ende: 9:00 Uhr): Jägerinnen und Totenbeschwörer-Paket: Kehlenschlitzer der Azurhand (Dolch-Skin), Herzbohrer der Azurhand (Schwert-Skin), Matronensiegel-Truhe (Rückentrophäe für Jäger*innen), Gunst der Vorfahren (Trophäe für Totenbeschwörer*innen). Um die beiden Waffen-Skins zu beommen, müsst ihr die teilnehmenden Streams für 3 Stunden anschauen. Für die Trophäen noch mal drei weitere Stunden.

Das ist das erste Paket.

Das sind die teilnehmenden Streams: Hier findet ihr die Liste mit allen teilnehmenden Streams, die aktuell live sind.

Diese Pakete könnt ihr in den kommenden Wochen abstauben:

Blizzard hat bereits verraten, was es in den nächsten Wochen geben wird.

12. Juni bis 19 Juni: Zauberin-Paket

19. Juni bis 26. Juni: Druiden-Paket

26. Juni bis 3. Juli: Barbarinnen-Paket

Klage gegen Activision Blizzard: Im Juli 2021 wurde gegen den Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen eingereicht. Alle Infos zu den Vorwürfen und was sich seither getan hat findet ihr hier.

Vorsicht: Das müsst ihr zuerst tun

Um die Belohnungen auch einfordern zu können, solltet ihr erst mal euer Twitch-Konto mit eurem Diablo 4 Konto (Battle.net) verknüpfen. Dazu loggt ihr euch im Battle.net ein und fügt euren Twitch-Account unter "Verbindungen" zu. Oder anders rum, könnt ihr auch die Verknüpfung im Twich-Account anlegen.

Dann könnt ihr euch die Belohnungen auf die oben beschriebene Weise sichern, also indem ihr für das Mount-Skin Abos abschließt und für die Items aus dem ersten Paket, die genannten Streams schaut. Aber Vorsicht: Damit ihr die Belohungen auch einfordern. Das tut ihr unter Drops & Belohnungen (im Twitch-Profilmenü).

Außerdem funktioniert es nicht, einfach mehrere Streams gleichzeitig laufen zu lassen. Ihr könnt immer nur in einem Stream zur selben Zeit Fortschritt machen.

Was haltet ihr von den Drops? Ist euch das Mount-Skin die Abos wert? Wolltet ihr vielleicht sowieso schon ein Abo abschließen?