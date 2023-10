Diablo 4 Twitch Drops: In Season 2 gibt es wieder exklusive Gratis-Items und so bekommt ihr sie

Wir verraten euch, wie es die Gratis-Items gibt.

Mit dem Start von Diablo 4 Season 2 belebt Blizzard die Aktion wieder und verschenkt Gratis-Waffen-Skins an all diejenigen, die Streams von bestimmten Personen anschauen. Wir verraten euch, welche kostenlosen kosmetischen Items es dieses Mal gibt und wie ihr an sie kommt.

Kostenlose Waffen für Diablo 4: So bekommt ihr sie

Was gibt es kostenlos? Innerhalb von vier Wochen können vier kosmetische Waffen gesammelt werden. Es handelt sich also nicht direkt um neue Waffen, sondern um Skins, die ihr anwenden könnt. Sie sind allerdings an unterschiedliche Klassen gebunden.

Folgende Waffen-Skins gibt es zu erbeuten:

Hier seht ihr eins der kosmetischen Items, das ihr mit den Drops bekommt (Bildquelle: Blizzard).

Kosmetischer Gegenstand: Oreichalkosklinge (für Totenbeschwörer, Jäger, und Zauberer)

Oreichalkosklinge (für Totenbeschwörer, Jäger, und Zauberer) Dauer der Aktion: 19. Oktober, 19:00 Uhr bis 24. Oktober, 20:59 Uhr

Hier seht ihr eins der kosmetischen Items, das ihr mit den Drops bekommt (Bildquelle: Blizzard).

Kosmetischer Gegenstand: Oreichalkosschläger (für Barbar und Druide)

Oreichalkosschläger (für Barbar und Druide) Dauer der Aktion: 24. Oktober, 21:00 Uhr bis 31. Oktober, 19:59 Uhr

Hier seht ihr eins der kosmetischen Items, das ihr mit den Drops bekommt (Bildquelle: Blizzard).

Kosmetischer Gegenstand: Oreichalkosgroßschwert (für Barbar und Totenbeschwörer)

Oreichalkosgroßschwert (für Barbar und Totenbeschwörer) Dauer der Aktion: 31. Oktober, 20:00 Uhr bis 6. November, 20:59 Uhr

Hier seht ihr eins der kosmetischen Items, das ihr mit den Drops bekommt (Bildquelle: Blizzard).

Kosmetischer Gegenstand: Oreichalkoskampfstab (für Druide)

Oreichalkoskampfstab (für Druide) Dauer der Aktion: 6. November, 21:00 Uhr bis 13. November, 21:00 Uhr

Wie sichere ich mir die Gratis-Items? Um alle der Waffen zu erhalten, müsst ihr wieder wochenweise in die Streams auf Twitch schauen. Jede der Waffen ist für eine Woche erhältlich und kann ergattert werden, wenn ihr mindestens vier Stunden zuseht.

Was euch in Season 2 von Diablo 4 erwartet, zeigt der folgende Trailer:

2:02 Diablo 4 - Der Ankündigungstrailer von Season 2 'Saison des Blutes'

Die Aktion klappt nur, wenn ihr euer Battle.net-Konto bereits verknüpft habt. Dazu müsst ihr die folgenden Schritte befolgen:

Loggt euch im Battle.net ein und fügt euren Twitch-Account unter „Verbindungen“ zu.

Schaut in den angegebenen Zeiträumen bei den teilnehmenden Streamer*innen lange genug zu, um die Skins freizuschalten. Ihr könnt währenddessen auch die Streams wechseln. Beachtet, dass die Drops nicht beim Zuschauen auf Spielekonsolen, Smart-TVs und anderen TV-Apps funktionieren.

Unter „Drops & Belohnungen“ findet ihr auf Twitch im Anschluss die freigeschaltete Belohnung. Dort müsst ihr sie einfordern. Sie verfallen innerhalb von sieben Tagen, wenn ihr kein Battle.net-Account verknüpft habt.

Solltet ihr die Schritte befolgt haben, befinden sich die Waffen-Skins automatisch in eurem Spiel. Mit den stylischen Waffen könnt ihr euch dann auf Vampirjagd begeben und den Blutsaugern das Fürchten lehren.

Wie findet ihr die neuen Waffen-Skins?