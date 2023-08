Diablo 4: Season 2 bringt eine Änderung für die Uber-Uniques, die langst überfällig war

Bald können wir wieder gezielt nach den extrem seltenen Uber Uniques in Diablo 4 suchen.

Blizzard hat auf der Opening Night Live der gamescom frisch den Starttermin der zweiten Season in Diablo 4 enthüllt: Ab dem 17. Oktober können wir uns in die sogenannte Saison des Blutes stürzen. Die bringt dann unter anderem eine neue Questreihe, eine NPC-Begleiterin und fünf neue Bosse.

Unter den Neuerungen versteckt sich aber auch mehr, als der erste Trailer preisgibt. Darunter eine Änderung, die uns Uniques und die extrem seltenen Uber-Uniques endlich richtig farmen lässt.

Season 2 bringt gezieltes Farmen in Diablo 4 zurück

Obwohl gutes Loot zu den wichtigsten Dingen in Diablo 4 gehört, versuchen viele Spieler*innen gar nicht erst, an eines der extrem mächtigen Uber-Uniques zu kommen. Der Grund dafür ist simpel: Die Droprate ist so niedrig, dass die Chance, einen der einzigartigen Gegenstände zu finden, gegen Null geht.

Das dürfte nun mit der zweiten Season zumindest etwas besser werden. In einem Blogeintrag hat Blizzard die geplanten Änderungen genauer vorgestellt und dabei ein interessantes Detail enthüllt. So heißt es dort:

Die Saison des Blutes bringt [...] fünf neue Endgame-Bosse mit der Fähigkeit, spezifische Uniques und Uber-Uniques als Drop anzuvisieren.

Für alle Loot-Jäger*innen ist das eine längst überfällige Anpassung. Zwar steigen die Dropraten der einzigartigen Gegenstände dadurch nicht direkt – ist der Pool an möglichen Belohnungen aber kleiner, habt ihr eine bessere Chance, ein Item zu bekommen, das ihr auch wirklich haben wollt.

Wie genau das gezielte Farmen funktionieren wird, hat Blizzard bislang noch nicht geteilt. Allem Anschein nach, ist es aber an die fünf neuen Endgame-Bosse geknüpft.

Was Season 2 sonst noch zu Diablo 4 bringt, zeigt der Trailer:

2:02 Diablo 4 - Der Ankündigungstrailer von Season 2 'Saison des Blutes'

Gezieltes Farmen gab es schon einmal... für wenige Stunden

Schon vor einigen Wochen hatte Blizzard mit einem Patch das gezielte Farmen von einzigartigen Gegenständen in Höllenfluten ins Spiel gebracht, allerdings lief das damals nicht so wie geplant ab.

Über Nacht konnten Fans nämlich mehrere der sonst lächerlich seltenen Uber-Uniques ergattern, sodass das Entwicklerteam nach wenigen Stunden die Notbremse zog. Kurzzeitig wurden die Uber-Uniques sogar komplett aus dem Spiel genommen, um das gezielte Farmen zu entfernen.

Traut ihr euch mit Season 2 an die Jagd nach den einzigartigen Gegenständen?