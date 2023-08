gamescom Opening Night Live: Uhrzeit, alle Ankündigungen und mehr im Live-Ticker

In unserem Liveticker erfahrt ihr alles zur Opening Night Live.

Die gamescom 2023 findet diese Woche statt und als große Eröffnung wartet auf euch die Opening Night Live. Wir begleiten für euch die Show in unserem Live-Ticker und geben euch den Überblick zu allem, was ihr zu dem Event wissen müsst.

Die gamescom Opening Night Live 2023 im Ticker

15:30 Uhr Willkommen zu unserem Live-Ticker zur Opening Night Live. Wir werden mit euch zusammen heute die Show verfolgen und stets über jede Ankündigung informieren.

gamescom Opening Night Live: Alles im Überblick

Datum der Opening Night Live: Am Dienstag den 22. August 2023

Am Dienstag den 22. August 2023 Startzeit der Opening Night Live : Die Pre-Show startet um 19:30 Uhr und die Show um 20:00 Uhr.

: Die Pre-Show startet um 19:30 Uhr und die Show um 20:00 Uhr. Wie lange dauert die Opening Night Live : Das Hauptevent wird mit einer Dauer von knapp zwei Stunden angeschlagen.

: Das Hauptevent wird mit einer Dauer von knapp zwei Stunden angeschlagen. Wo kann ich die Opening Night Live schauen? Der Livestream wird über Twitch, YouTube und die Webseite der gamescom verfügbar sein. Unsere Kolleg*innen werden auch auf dem Twitch-Kanal der GameStar live für euch die Show kommentieren:

Diese Spiele sind bereits für die ONL bestätigt

Die Moderation der Show übernimmt wie in den Jahren zuvor auch wieder einmal Geoff Keighley (Summer Game Fest, The Game Awards). Wie auch bei anderen Show von ihm, wurden vorab bereits einige Spiele und Personen bestätigt, die uns während des zweistündigen Events erwarten:

Alan Wake 2

Assassin's Creed Mirage

Banishers: Ghosts of New Eden

Black Myth Wukong

Call of Duty: MW3

Crimson Desert

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Immortals of Aveum

Lords of the Fallen

Mortal Kombat 1

Nightingale

Sonic Superstars

Starfield

Tekken 8

Zack Snyder (Ankündigung bezüglich seines neuen Films Rebel Moon)

Zenless Zone Zero

Die gamescom 2023 findet dieses Jahr vom 23. bis 27. August in der Kölner Messe statt. Während dieser Zeit erwarten euch neben den Spielen auch noch Cosplay-Wettbewerbe, Fan-Meetings, Merchandise-Stände und vieles mehr. Die Messe will dieses Jahr auch wieder mit voller Kapazität noch mehr Besucher in die Hallen zu locken, als es noch 2022 möglich war.