Ein Bug in Diablo 4 hat Fans massenhaft Uniques beschert.

Normalerweise gehören einzigartige Items zu den seltensten Funden in Diablo 4. Sechs dieser Uniques sind sogar so rar, dass sie erst Wochen nach Release überhaupt alle gefunden wurden. Viele Fans sollten vermutlich nie alle von ihnen selbst zu Gesicht bekommen – so war es zumindest bisher. Durch einen Fehler sind die Uniques nämlich plötzlich in Scharen gedroppt.

Neuer Diablo 4-Patch droppt so viel seltenes Loot, dass Blizzard die Notbremse ziehen muss

Im gestrigen Diablo-Stream wurde nicht nur endlich der Starttermin für die erste Season von Diablo 4 enthüllt, auch ein neuer Patch wurde kurz danach ausgerollt. Der sollte eigentlich das Farmen nach einzigartigen Gegenständen erleichtern, indem sie jetzt auch in Truhen in Höllenfluten zu finden sind.

Allem Anschein nach kam es dabei aber zu einem komplett ungewollten Buff. Statt einfach nur eine neue Quelle für Uniques ins Spiel zu bringen, erhöhte der Patch ihre Droprate auch drastisch. Viele Spieler*innen berichteten, dass die sechs seltensten einzigartigen Gegenstände auf einmal fast so häufig wie Legendarys in den Höllenfluten-Truhen auftauchten.

Das hat es mit den sechs rarsten Uniques in Diablo 4 auf sich:

Stundenlang konnten Fans also fröhlich Uniques farmen, ehe Blizzard am Morgen den Fehler bemerkte und direkt reagierte. Weil ein Fix vermutlich zu lange gedauert hätte, hat der Entwickler die Drop-Möglichkeit für die sechs seltenen Uniques vorläufig komplett abgeschaltet. Sie sollen erst wieder mit einem Hotfix ins Spiel kommen, der im Verlauf des Tages live geht, wie der Diablo 4-Community Manager erklärt:

"Spieler können keines der sechs Über-Uniques bekommen, bis wir einen Hotfix implementiert haben, der voraussichtlich am Freitag Nachmittag pazifischer Zeit live geht. Andere Uniques können weiterhin in diesem Truhen auftauchen."

Eigentlich war der Patch dafür gedacht, die Kritik vieler Fans am Endgame anzugehen. Hier gab es schon seit dem Release Anfang Juni Beschwerden, dass die Dungeons zu monoton seien, das Leveln zu lange dauere und es kaum gutes Loot gebe.

Blizzard hatte hier bereits mit einigen Updates nachgebessert, ist mit dem neuesten Patch aber wohl unabsichtlich weit übers Ziel hinausgeschossen – immerhin zur Freude der Fans, die in den Stunden nach dem Patch gespielt haben und jede Menge Uniques ergattern konnten. Für alle Fans, die während dieser Zeit nicht gespielt oder geschlafen haben, ist das aber natürlich umso bitterer.

Was haltet ihr von solchen Ausrutschern? Und konntet ihr selbst Uniques ergattern oder habt ihr die Chance verpasst?