Diablo 4: Update 1.1 ist da, das sind die offiziellen Patch Notes

Allgemein

Barbar

Druide

Totenbeschwörer

Jäger

Zauberer

Allgemein

Barbar

Druide

Totenbeschwörer

Jäger

Zauberer

Barbar

Druide

Totenbeschwörer

Jäger

Zauberer

Allgemein

Höllenflut und die Felder des Hasses

Gegenstände und Aspekte

Monster

Quests und Events

Benutzeroberfläche und User Experience

Sonstiges

Mit dem Release der Saison der Boshaftigkeit haben wir dynamischere Ladebildschirme hinzugefügt. Dabei haben wir dem Ladebildschirm weitere Assets hinzugefügt, z. B. euren Spielercharakter.

Kommentar der Entwickler: Im Wesentlichen gefällt es uns, was aus Weltstufe II geworden ist, aber wir erhöhen ihre Belohnungen, um sie besser an ihren Schwierigkeitsgrad anzupassen.

Kommentar der Entwickler: Wir möchten Spielern ein besseres Gefühl für den Fortschritt ihrer Macht und ihre Beherrschung der Welt vermitteln und sie dabei gleichzeitig mit strukturierten Aktivitäten am Spielende herausfordern.

Beispiel für Weltstufe III:

Beispiel für Weltstufe IV:

Kommentar der Entwickler: Uns ist aufgefallen, dass der Erfahrungsbonus für das Töten von Monstern höherer Stufen verglichen mit der relativen Herausforderung übermäßig zunimmt. Wir möchten Spieler weiterhin für das Angehen dieser Herausforderung belohnen, indem wir sie dazu ermutigen, gemeinsam ihre Macht zu steigern, statt einen Spieler Gegner töten zu lassen, während ein weiteres Gruppenmitglied am Ausgang des Dungeons wartet.

Kommentar der Entwickler: Wir möchten das riskante Gameplay in der Höllenflut gefährlicher machen, indem wir die Monster etwas schwieriger und das Gequälte Geschenk der Geheimnisse schwerer zu öffnen machen.

Kommentar der Entwickler: Während unsere Community weiter gegen die Brennenden Höllen kämpft, haben uns die Builds neuer Spieler schockiert und begeistert. Wir haben entschieden, uns bei den Balance-Updates der Saison der Boshaftigkeit auf klare Ungleichgewichte bei Gegenständen statt der Überarbeitung von Klassenmerkmalen zu konzentrieren. Der Schwerpunkt der Klassenänderungen liegt größtenteils auf numerischen Erhöhungen von Fertigkeitsaufwertungen und legendären Aspekten, die unsere Spieler bislang nicht überzeugen konnten. Darüber hinaus ändern wir den kritischen Trefferschaden von Paragonglyphen, um sämtlichen Schaden – statt nur Kernfertigkeiten – zu erhöhen und damit mehr Build-Strategien zu ermöglichen. Außerdem werden einige Klassenwerte auf Basis von Quellen verringert, die extreme Mengen an Schaden, Heilung oder Unaufhaltsam gewähren. Im Allgemeinen ziehen wir bei Build-spezifischen Änderungen Boni Minderungen vor, allerdings sind wir der Meinung, dass diese Änderungen für das allgemeine Wohlergehen des Spiels notwendig sind. Diablo IV ist ein Spiel, das sich im Laufe seiner Saisons kontinuierlich weiterentwickelt, daher werden auch die von uns vorgenommenen Anpassungen im Einklang damit weiterentwickelt.

Folgende Balance-Updates gelten sowohl für den saisonalen als auch den ewigen Realm.

Barbar

Druide

Totenbeschwörer

Jäger

Zauberer

Aspekte

Gegenstände

Monster

Sonstiges

Affixe von Gegenständen

Kommentar der Entwickler: Viele Affixe sind zu effizient und stellen Alternativen in den Schatten. Wir versuchen, die Ausreißer zu verfeinern, die Anzahl sinnvoller Entscheidungen zu konkurrierenden Plätzen zu verbessern und die allgemeine Flexibilität der Gegenstände zu erhöhen. Wir wissen, dass diese Änderungen das mögliche Maximum an Macht eines Charakters reduzieren werden, und werden daher beobachten, wie diese Änderungen sich auf die Fähigkeit der Spieler auswirken, erwartete Meilensteine im Laufe der Saison zu erreichen.

Wir erhöhen die Verfügbarkeit der unten aufgeführten Affixe, um ihre Integration in verschiedenen Builds zu erleichtern.

Kommentar der Entwickler: Affixe zur Abklingzeitreduktion wirkten wegen ihrer schieren Macht oftmals unvermeidlich. Wir können uns vorstellen, dass die Abklingzeitreduktion ein sehr gefragter Wert bleiben wird, allerdings fällt der Nachteil, wenn sie nicht priorisiert wird, nicht so drastisch aus.

Kommentar der Entwickler: Wir haben bemerkt, dass kritischer Trefferschaden und Verwundbarkeitsschaden häufig als feste Anforderung für den Erfolg eines Builds in Diablo IV betrachtet werden. Wir glauben, dass mit diesem Schritt mehr erfolgreiche Builds ermöglicht werden, und werden weiterhin Anpassungen im Sinne dieses Ziels vornehmen.

Kommentar der Entwickler: Der Schadensbonus gegen Gegner, die unter Kontrollverlusteffekten leiden, war in Relation zu seiner einfachen Aktivierung und im Vergleich zu strengeren Affixen des Typs Kontrollverlust zu hoch.

Kommentar der Entwickler: Wir haben bemerkt, dass geschickte Spieler häufig Monster töten, die ein viel höheres Level haben als ihr Charakter. Wir wollen das auf jeden Fall unterstützen, aber die aktuelle Situation ist unserer Meinung nach nicht auf Dauer für das Spiel tragbar. Im Sinne dieses Ziels übertragen wir die Macht von defensiven Affixen auf viele offensive Affixe. Wir wissen, dass die Inhalte am Ende des Spiels damit tödlicher werden, insbesondere für jene, die unseren letzten Boss jagen – eine Begegnung, die nichts für schwache Nerven ist. Um den letzten Boss zu besiegen, werdet ihr all euren Mut und alle Werkzeuge aufbringen müssen, die euch zur Verfügung stehen. Wir werden das Feedback der Community weiterhin auswerten und anhand dessen Änderungen an unserer Kampfmechanik vornehmen.