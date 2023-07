Diablo 4 Season 1 und Update 1.1: Alle 6 neuen Uniques im Überblick

Hier sind alle sechs neuen Uniques in Season 1 im Überblick.

Die erste Season von Diablo 4 startet zwar erst morgen, der dazugehörige Patch 1.1 ist aber jetzt schon da und bringt unter anderem sechs neue einzigartige Gegenstände bzw. Unqiues. Diese haben wir in diesem Artikel für euch noch einmal gesondert aufgeführt.

Alle Patchnotes und Änderungen von Update 1.1 findet ihr hier auf Deutsch:

Effekt: Nach dem Töten eines Elitegegners erhaltet ihr 10–20 Sekunden lang einen zufälligen Schreineffekt. Kann nur einmal alle 30 Sekunden auftreten.

Fun Fact zu Ahavarion: Das neue Uber-Unique tauchte bereits in Diablo 3 auf, allerdings als Legendäres Item mit einem ähnlichen Effekt. Das obere Bild zum Speer stammt aus dem Vorgänger (via Icy-Veins).

Effekt: Glückstreffer – eure Kernfertigkeiten haben eine Chance von bis zu 20%, Gegner 3 Sekunden lang einzufrieren und ihnen 0,75–1,5 Kälteschaden zuzufügen

Effekt: Schwächendes Gebrüll und Blutgeheul fügen vergifteten Gegnern in der Nähe 0,5–1,0 Schaden zu.

Effekt: Glückstreffer – wenn ihr einen aktiven Knochensturm habt und einen nicht vom Knochensturm betroffenen Gegner trefft, besteht eine Chance von 5–25%, dass an seiner Position ein zusätzlicher Knochensturm erscheint. Jeder eurer aktiven Opferboni erhöht diese Chance um 25% und die maximale Anzahl an zusätzlichen Knochenstürmen um +1.

Effekt: Durchschlagender Schuss hat eine Chance von 30–80%, einen Pfeil abzuschießen, der von Wänden und der Umgebung abprallt. Wenn ihr Gegner mit Durchschlagender Schuss von hinten trefft, werden sie 3 Sekunden lang verwundbar.

Effekt: Ihr erhaltet den Effekt der Verzauberung Teleportation kostenlos. Wenn ihr Entrinnen mit der Verzauberung Teleportation einsetzt, landet ihr an einem zufälligen Ort.

