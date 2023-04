Diablo 4 vorbestellen: Jetzt für PS5, PS4 und Xbox bei Amazon kaufen

Schon jetzt könnt ihr euch bei Amazon den neuesten Diablo Teil für die PS5, PS4 und Xbox Series X/S schnappen.

Diablo 4 ist derzeit in aller Munde. Die Beta ist soweit zu Ende und jetzt beginnt das ewige Warten auf den vollständigen Release des Spiels. Zwar kommt das Spiel bereits im Sommer 2023, genauer gesagt am 06. Juni, raus, aber für mich fühlt es sich schon jetzt nach einer endlosen Warteschlange an.

Zum Glück könnt ihr euch aber schon jetzt auf den Release vorbereiten und euch das Spiel für die PS5, die PS4, Xbox Series X sowie Xbox One ergattern. Natürlich wird der neuste Teil der Diablo-Reihe aber auch auf dem PC spielbar sein.

Egal für welche Plattform ihr euch entscheiden werdet, der Preis für die Standard Edition liegt immer bei 79,99€.

Diablo 4 Release: Ab welcher Uhrzeit könnt ihr daddeln?

Die Server von Diablo 4 gehen am 06. Juni 2023 um 1:00 Uhr nachts online. Wenn ihr also von Anfang an dabei sein möchtet, wäre es eventuell sinnvoll, sich für den Zeitraum Urlaub zu nehmen.

Das Beste: Wir reden hier von offiziellen Daten. Blizzard-Chef Mike Ybarra gab auf Twitter bekannt, zu welchen Uhrzeiten sich Spieler weltweit in die Server von Diablo 4 einloggen können:

Die Open World von Diablo 4

Die Open World von Diablo 4 wird im Vergleich zu seinen Vorgängern nahtlos in einander übergehen. Ich persönlich finde das toll, da auf diesem Wege eben auch die Regionen zusammenhängen. So wird sich die Natur zum Beispiel nicht auf einen Schlag ändern, sondern ihr werdet sanft an die Landschaften heran geführt.

