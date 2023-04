Diablo 4 - Bye, bye Freizeit: So viel Spielzeit bietet der Battle Pass

So viel Spielzeit verbucht ein einzelner Battlepass in Diablo 4.

Diablo 4 soll nach dem Launch mit Seasons für langfristigen Spielspaß sorgen. Eine Season soll dabei einen eigenen Battle Pass bieten und drei Monate andauern. In einem Interview mit PC Gamer hat Associate Game Director Joe Piepiora nun verraten, wie viel Spielzeit ein einzelner Battle Pass bieten soll.

Diablo 4 - Battle Pass-Spielzeit:

Rund 80 Stunden für einen Battle Pass

In einem Jahr stehen uns vier Seasons bevor. Wenn jeder dazugehörigen Battle Pass rund 80 Spielstunden in Anspruch nimmt, dann müssen wir also 320 Stunden aufwenden, um die Inhalte aller vier Pässe zu erspielen.

Was sind Seasons? Jede Season bringt neue Story-Inhalte, Quests, Herausforderungen und mehr. Einige Stufen des dazugehörigen Battle Passes lassen sich kostenlos erspielen, wiederum andere Battle Pass-Inhalte bekommt ihr nur, wenn ihr die 10 Euro teure Premium-Variante erwerbt.

Mit jeder Season erwartet euch außerdem ein Reset: Ihr startet dabei stets mit einem Level 1-Charakter, euer alter Held bzw. eure alte Heldin wandert auf die Auswechselbank und kann dann nicht an einer Season teilnehmen. Das soll laut Blizzard für langfristigen Spaß und immer neue Herausforderungen sorgen.

Übrigens hat Blizzard vor Kurzem die Endgame-Inhalte von Diablo 4 genauer vorgestellt, das untere Video gibt euch einen kleinen Einblick:

6:12 Diablo 4 - Neuer Gameplay-Trailer stellt Endgame-Inhalte vor

Diablo 4 Release und Early Access: Diablo 4 erscheint 6. Juni 2023 für PS4, PS5, Xbox Series X/S und den PC. Wer das Blizzard-Spiel vorbestellt, kann sogar bereits ab dem 2. Juni loslegen. Vorab werdet ihr natürlich den ausführlichen Test zu Diablo 4 auf GamePro lesen können.

Was haltet ihr vom Seasons-Modell in Diablo 4?