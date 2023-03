Diablo 4: Holt euch jetzt noch einen Key für die Vorbesteller-Beta (solange der Vorrat reicht)

Hier bekommt ihr eine Last Minute-Gelegenheit.

Heute Nachmittag startet die Diablo 4-Beta für alle, die vorbestellt haben. Falls ihr auch schon mit den Hufen scharrt, aber bisher noch keinen Key bekommen habt, haben wir hier die perfekte Gelegenheit für euch: Unsere Kolleg*innen von der GameStar haben in letzter Minute noch Keys für alle Plattformen, also PS4, PS5, Xbox One, Series X/S und PC zu vergeben.

Mit einem GameStar-Plus-Abo bekommt ihr euren Zugang garantiert - solange der Vorrat reicht.

So sichert ihr euch euren Key zur Diablo 4-Beta

In diesem GameStar-Artikel findet ihr die Infos zu den Keys für GameStar-Plus-Mitglieder. GameStar-Plus ist der (kostenpflichtige) Abo-Service unserer Kolleg*innen. Um euch einen Zugang zur Early Access-Beta zu schnappen, müsst ihr folgende Bedingungen erfüllen:

GameStar-Plus-Mitglied sein (bis spätenstens heute, 17.59 Uhr!)

(bis spätenstens heute, 17.59 Uhr!) Euch in diesem Formular eintragen (unten im Artikel, wenn ihr eingeloggt seid)

Seid ihr bisher noch kein GameStar-Plus-Mitglied, dann könnt ihr euch jetzt noch anmelden, um heute noch einen der begehrten Keys abzustauben. Aber wartet nicht zu lange, denn der Zugang zur Beta ist euch nur sicher, solange der Vorrat reicht. Außerdem müsst ihr die Mitgliedschaft bis 17.59 Uhr abschließen, damit ihr um 18 Uhr einen Key bekommen könnt.

Welche Vorteile bietet GameStar-Plus noch? Das Abo bietet euch natürlich noch weitere Vorteile, wie den Zugriff auf exklusive Tests, Guides und Podcasts und Videos bei GameStar. Seid ihr als Plus-Mitglieder eingeloggt, seht ihr außerdem keine Werbung, auch hier auf GamePro. Hier geht es direkt zu allen Infos über GameStar-Plus.

0:30 Diablo 4 - Alle Infos zum Beta Early Access im neuen Trailer

Die Key-Aktion war eigentlich schon beendet, wird aber jetzt als kleines Community-Dankeschön verlängert. Am Beta-Wochenende für Vorbesteller*innen könnt ihr schon mal drei verschiedene Klassen ausprobieren, euch im Singleplayer, den lokalen- und auch den Online- Koop stürzen und euch zudem mit dem ersten Weltenboss duellieren. Am darauf folgenden Wochenende startet dann die offene Beta mit fünf Klassen.