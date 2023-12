Diablo 4 Mittwinterpest startet heute: Uhrzeit und alle Infos zum Winter-Event

Im Winter-Event warten neue Herausforderungen und Belohnungen auf euch.

Heute startet das Mittwinterpest-Event in Diablo 4. Hier informieren wir euch darüber, um wie viel Uhr es losgeht, wie lang das Winter-Event läuft, um was es inhaltlich geht und welche Belohnungen winken. In unserem Live-Ticker bekommt ihr alle aktuellen Infos.

11:50 Uhr Ihr lieben Monster-Schnetzler und -Schnetzlerinnen, heute geht's los mit dem ersten saisonalen Event in Diablo 4. Mit dem Trailer könnt ihr euch noch mal einstimmen. 1:07 Diablo 4: Alle Infos zum Mittwinterpest-Event im Trailer

Wann startet die Mittwinterpest in Diablo 4?

Von wann bis wann läuft das Event? Es geht heute um 19 Uhr deutscher Zeit los und läuft noch bis zum 2. Januar, ebenfalls um 19 Uhr.

Es geht deutscher Zeit los und läuft noch bis zum 2. Januar, ebenfalls um 19 Uhr. Wird es eine Server Downtime geben? Bisher hat Blizzard das nicht angekündigt. Falls es doch dazu kommen sollte, informieren wir euch hier.

Bisher hat Blizzard das nicht angekündigt. Falls es doch dazu kommen sollte, informieren wir euch hier. Wie startet ihr das Event? Ihr müsst euch im saisonalen Realm in der Stadt Kyovashad zum Mittwinterplatz begeben und dort mit Gileom dem Barden sprechen.

Was erwartet euch inhaltlich im Winter-Event?

Die Aufgabe, die ihr im saisonalen Event bekommt, klingt erst mal nach Weihnachtskitsch: Dem Festplatz mangelt es an Glanz. Aber wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, geht es dabei in Sanktuario morbide zu.

Ihr sollt nicht etwa Christbaumkugeln aufhängen, sondern dem Pestgelage der Pestscheusale ein Ende setzen. Dafür werdet ihr auf die Zersplitterten Gipfel geschickt, um die Kreaturen zu jagen und ihre Verpesteten Fragmente zu erbeuten. Um das zu schaffen müsst ihr wiederum in Haufen menschlicher Eingeweide nach Verlorenen Erbstücken suchen. Diese könnt ihr in Belohnungen investieren.

Am Ende wartet dann noch ein Bosskampf auf euch, nämlich gegen den Rotgehüllten Schrecken, den Herrscher der Pestscheusale.

Diese Belohnungen erwarten euch

Hier seht ihr die Belohnungen (Bildquelle: Blizzard).

Blizzard hat bereits ein Bild der Gegenstände gepostet, die ihr euch während der Mittwinterpest verdienen könnt. Die sichert ihr euch mit den Winterpest-Ressourcen wie verpestete Fragmente und verlorene Erbstücken am Sammlungstisch des Mittwinterplatz. Zu den Belohnungen gehören eine Reittiertrophäe, kosmetische Waffen und ein legendärer Aspekt.

Werdet ihr euch in die Mittwinterpest stürzen, beziehungsweise spielt ihr aktuell noch aktiv Diablo 4?