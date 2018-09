Diablo - Angeblich arbeitet Netflix an einer Spiele-Verfilmung

Eine weitere Spiele-Adaption kündigt sich an, auch wenn es bislang nicht mehr als nur wilde Gerüchte sind: Angeblich arbeitet Netflix an einer Verfilmung der beliebten Spielereihe Diablo von Blizzard. Das jedenfalls behauptet die Webseite Revenge of the Fans.

Wird Diablo zur animierten Serie auf Netflix?

Auch soll mit Drehbuchautor Andrew Cosby (Eureka) bereits eine erste Besetzung feststehen. Derzeit ist der Autor noch mit dem neuen Hellboy-Film beschäftigt. Laut Revenge of the Fans soll er nun aus der erfolgreichen Spielereihe eine TV-Serie für den Streaming-Dienst machen. Viel mehr sei noch nicht bekannt.

Da Netflix jedoch mit Castlevania eine erfolgreiche Spiele-Verfilmung als Animationsserie hingelegt hat, die im Herbst mit der 2. Staffel fortgesetzt wird, geht der Autor des Berichts davon aus, dass auch die Diablo-Serie animiert sei, und nicht etwa eine Realverfilmung mit Schauspielern wird.

Doch Vorsicht: Da die angeblich geplante Produktion einer Diablo-Serie auf Netflix weder vom Spieleentwickler Blizzard noch vom Streaming-Dienst Netflix bestätigt wurden, ist dieses Gerücht noch mit äußerster Vorsicht zu genießen. Ob tatsächlich etwas dran sein sollte, wird sich hoffentlich demnächst zeigen.

Diablo in der Übersicht

Das Action-Rollenspiel Diablo von Blizzard erschien erstmals im Jahr 1996 und wurde schnell zum Hit. Es folgten Diablo 2 (2000) und Diabo 3 (2012), inklusive einige Erweiterungen zu den einzelnen Spielen. 2013 folgte Diablo 3 für PS3 und Xbox 360, den Sprung auf PS4 und Xbox One schaffte das Hack & Slay ein Jahr später.

Aktuell dürfen sich Nintendo Switch-Besitzer auf das Action-RPG freuen, kurz vor der der diesjährigen gamescom für Nintendos Hybrid-Konsole angekündigt wurde. Wie sich Diablo auf Nintendo Switch spielt, erfahrt ihr in unserer Preview:

Diablo 3: Eternal Collection angespielt

Im 7. Handheld-Himmel

Darüber hinaus sind inzwischen zahlreiche Bücher, Comics und vieles mehr zum Franchise erschienen. Einzig eine Verfilmung - ob als Film oder als Serie - gibt es bisher noch nicht.