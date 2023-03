Wollt ihr euch die Zeit bis Diablo 4 mit feinster Schnetzelei überbrücken, gibt es aktuell zwei tolle Angebote.

Auf der einen Seite war es natürlich cool, dass wir Diablo 4 während der Beta erstmals sehr ausführlich zocken konnten, auf der anderen Seite müssen wir uns jetzt natürlich bis Anfang Juni gedulden, bis die fröhliche Dämonen-Schnetzelei weitergeht. Da kommt bei vielen von euch sicher die Frage nach guten und günstigen Alternativen auf, mit denen sich die Wartezeit spaßig überbrücken lässt.

Zwei tolle Angebote für PlayStation und Xbox: Beim Stöbern durch den PS- und Microsoft Store ist uns aufgefallen, dass die beiden Vorgänger aktuell sehr stark reduziert sind:

Diablo 2: Resurrected (13,19€, ohne Sale 39,99€) - Das Remaster des Klassiker bekommt ihr aktuell für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S stark reduziert.

(13,19€, ohne Sale 39,99€) - Das Remaster des Klassiker bekommt ihr aktuell für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S stark reduziert. Diablo Prime Evil Collection (19,79€, ohne Sale 59,99€): Neben Diablo 2, gibt es hier noch Diablo 3 samt dem Reaper of Souls-Addon und dem Totenbeschwörer-DLC obendrauf. Das Angebot gibt es aktuell nur im PS Store.

Bis wann laufen die Angebote? Bis zum 13. April, ihr habt also noch genau zwei Wochen Zeit.

Klage gegen Activision Blizzard: Aktuell ist gegen Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen im Gange. Alle Infos zu den Vorwürfen von vor einigen Wochen findet ihr hier, alles zum neueren Skandal rund um CEO Bobby Kotick hier. Einen Kommentar von GamePro-Chefredakteurin Rae Grimm bezüglich unserer Berichterstattung zum Thema findet ihr hier.

Das ist Diablo 2: Resurrected

11:00 Alle Neuerungen von Diablo 2 Resurrected in 11 Minuten

Im September 2021 erschien mit Diablo 2: Resurrected ein aufwendig überarbeites Remaster zu Diablo 2 samt der Erweiterung Lord of Destruction.

Das ist neu im Remaster: Am auffälligsten ist die runderneuerte 3D-Grafik samt neuen Charaktermodellen der insgesamt sieben Klassen. Auch am Sound und den Zwischensequenzen hat Blizzard gearbeitet. Zudem könnt ihr das Spiel im Single- oder Multiplayer mit folgenden Quality of Life-Verbesserungen im Vergleich zum 2000er-Klassiker zocken:

eine größere Beutetruhe

geteilte Bankfächer zwischen euren Charakteren

automatisches Einsammeln von Gold

Inventar mit einem Tastendruck sortieren

Gürtel auf Befehl mit Tränken aus dem Inventar befüllen

Vorher exklusive Ladder-Items und Runenwörter nun in jedem Spiel-Modus verfügbar.

Wollt ihr mehr über Diablo 2: Resurrected wissen, findet ihr hier den ausführlichen Test zum Hack 'n Slay:

Auch Diablo 3 ist mehr als einen Blick wert

Mit der Diablo Prime Evil Collection bekommt ihr im PS Store für einen geringen Aufpreis Diablo 3 samt der Reaper of Souls-Erweiterung und dem Totenbeschwörer-DLC zum Diablo 2-Remaster dazu.

Zwar musste der letzte Hauptableger der Reihe speziell zum Release 2012 einiges an Kritik unter anderem für seinen bunten, comichaften Grafikstil und sein vereinfachtes Skill-System einstecken. Davon ab bekommt ihr aber speziell mit dem Reaper of Souls-Addon ein tolles Action-RPG, das sich hervorragend via Controller steuert und euch über dutzende Stunden mit seiner Lootspirale fesselt.

Diablo 4 erscheint für Vorbesteller*innen am 02. Juni, regulär am 06. Juni für PS4, PS5, Xbox-Konsolen und PC. Vorab findet ihr einen ausführlichen Test auf GamePro, der euch zum einen verrät, wie cool das Hack 'n Slay im Singleplayer ist und auch, wie viel Spaß uns der MMO-Aspekt beziehungsweise der Koop gemacht hat.

Werdet ihr bis zum Diablo 4-Release noch ein wenig in die Vorgänger reinschauen oder könnt ihr euch noch bis Juni gedulden?