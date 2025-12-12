Dicke Star Wars-Überraschung: "KotOR 3" heißt Fate of the Old Republic und kommt wieder vom Mass Effect-Chef

Auf den Game Awards wurde ein neues Action-Rollenspiel im Star Wars-Universum angekündigt. Einen Release-Termin gibt es noch nicht.

Tobias Veltin
12.12.2025 | 02:20 Uhr

Star Wars: Fate of the Old Republic ist schon dem Namen nach ein KotOR-Nachfolger. Star Wars: Fate of the Old Republic ist schon dem Namen nach ein KotOR-Nachfolger.

Kurz nach dem Start der diesjährigen Game Awards gab es direkt die erste dicke Überraschung. Denn mit einem Trailer wurde nichts geringeres als Star Wars: Fate of the Old Republic angekündigt. Und wie der Name schon vermuten lässt, scheint es sich um einen wie auch immer gearteten Nachfolger zu den Knights of the Old Republic-Spielen zu handeln.

"FoTOR"-Chef arbeitete an KotOR und den ersten drei Mass Effects

Auch hier haben wir es mit einem Action-Rollenspiel zu tun, in dem wir Planeten erkunden, Kämpfe ausfechten und vermutlich weitreichende Entscheidungen treffen. Kreativer Kopf hinter dem Spiel ist Casey Hudson, der unter anderem an den ersten drei Mass Effect-Teilen sowie dem ersten KOTOR mitarbeitete und sich mit einem neu gegründeten Studio um die Entwicklung von "FotOR" kümmert.

Den Trailer zu Fate of the Old Republic könnt ihr euch hier anschauen:

Video starten 1:30 Star Wars: Fate of the Old Republic - Neues KOTOR auf den Game Awards angekündigt

Ein Termin für Star Wars: Fate of the Old Republic wurde noch nicht bekannt gegeben. Vermutlich wird es bis zum Release mindestens bis zum Jahr 2027 dauern, da sich der Titel erst in einer frühen Entwicklungsstufe befindet.

