Resident Evil Requiem bestätigt, was alle wussten: Leon S. Kennedy ist wieder da und hat seine Kettensäge dabei

Er ist wieder da: Leon S. Kennedy.

Dass Resident Evil-Legende Leon S. Kennedy im neuen Teil Requiem zurückkehren würde, war bereits seit einigen Wochen ein offenes Geheimnis. Zuletzt wurde unter anderem das Coverbild geleakt, das keinen Zweifel am Comeback des Charakters ließ.

Leon-Comeback offiziell bestätigt

Und genau das wurde jetzt auch offiziell bestätigt: Auf den Game Awards 2025 wurde bekannt gegeben, dass Leon der zweite spielbare Charakter in Requiem sein wird. Passend dazu gab es auch ein paar actiongeladene Szenen zu sehen, in denen Leon mit einer Kettensäge auf die Feinde losgeht.

3:24 Resident Evil Requiem: Leon kehrt im TGA-Trailer zurück

Die neuen Szenen aus dem Spiel zeigten allerdings auch Grace Ashcroft, die für ihre Ermittlungen einen gruseligen Doktor aufsucht – und kurz darauf vor ihm fliehen muss. Auch der neue Trailer deutete wieder, dass Resident Evil: Requiem sehr düster und Thriller-artig werden wird. In Sachen Atmosphäre dürfte uns jedenfalls ein echtes Highlight erwarten.

Resident Evil: Requiem erscheint am 27. Februar für PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2.