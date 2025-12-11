Genialer LEGO-Fan baut Maschine aus Klemmbausteinen, die Papierflugzeuge falten UND abfeuern kann - und 42.000 Leute sind komplett aus dem Häuschen

Hunderte LEGO-Teile ergeben hier eine ausgeklügelte, vollautomatische Maschine, die nur ein einziges Ziel hat.

Eleen Reinke
11.12.2025 | 19:13 Uhr

Hinter dieser kompliziert aussehenden Maschine steckt eine ziemlich einfache Funktion: Sie faltet Papierflieger. (Bild: YouTube.com@kenlego8006) Hinter dieser kompliziert aussehenden Maschine steckt eine ziemlich einfache Funktion: Sie faltet Papierflieger. (Bild: YouTube.com/@kenlego8006)

Dass die LEGO-Community so einige kreative Werke erschafft, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Dazu gehören aber nicht nur coole Modelle und Bauwerke. Manch Fan geht noch einen Schritt weiter und baut ganze Maschinen aus Klemmbausteinen, die auch noch funktionieren.

Perfekte Papierflieger vom LEGO-Fließband

Auf Reddit macht etwa aktuell ein Beitrag die Runde, der ein kurzes Video einer ziemlich komplexen LEGO-Maschine zeigt. Deren simple Funktion? Sie faltet Blätter zu Papierfliegern. Aber halt, das ist noch nicht alles: Am Ende lässt sich die Mini-Flugzeuge natürlich auch noch lossegeln. Und das ganze voll automatisch.

Video starten 1:53 Wir haben die LEGO Icons 10356 Star Trek Enterprise NCC-1701-D bereits gebaut und so sieht sie aus

Wir können und zwar keine Situation vorstellen, in der so eine Maschine wirklich nützlich ist, die Community ist aber dennoch entzückt. Immerhin beweist der Creator hier neben Kreativität vor allem technisches Know-How.

"Selbst ein LEGO-Bau funktioniert besser als unser Office-Drucker", scherzt etwa ein User, während andere nach einer Anleitung fragen. Die gibt es leider nicht – dafür hat der Erbauer, der sich auf YouTube Ken LEGO nennt, aber mehrere Videos seiner Maschine hochgeladen, die teils zehntausende Upvotes gesammelt haben:

Die erste Version der Papierflieger-Maschine ist dabei bereits sechs Jahre alt. Damit war Ken LEGO aber offensichtlich noch nicht zufrieden und hat in den folgenden Jahren noch ordentlich daran rumgewerkelt. 2023 stellte er dann mit der dritten Version sein bislang neuestes Modell fertig.

Auch hier wünscht sich der Top-Kommentar diese ausgeklügelte Maschine als LEGO Ideas-Set. Warum schließlich Papierflieger selbst falten, wenn man sie einfach herstellen kann? Als nächstes würden wir uns dann eine Origami-Maschine wünschen.

Auf seinem YouTube-Kanal zeigt Ken LEGO übrigens noch so einige andere Kreationen. Darunter etwa eine Klammbaustein-Maschine, die Zauberwürfel löst oder ein Diorama mit einem berittenen Bogenschützen, der selbstständig seinen Bogen spannt und Pfeile auf Ziele verschießt.

Was wäre die erste LEGO-Maschine, die ihr bauen würdet, wenn ihr freie Wahl hättet?

