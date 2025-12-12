"Noch größer als Baldur's Gate 3": Larian enthüllt neues Mega-RPG Divnity an

Mit einem eindrucksvollen Trailer hat das BG3-Studio sein neues RPG auf den Game Awards vorgestellt.

Annika Bavendiek
12.12.2025 | 02:58 Uhr

Bereits der Beginn des Trailers schlägt düstere Töne an. Bereits der Beginn des Trailers schlägt düstere Töne an.

Vor wenigen Tagen teaste Game Award-Host Geoff Keigley eine Spieleankündigung mit einer seltsamen Skulptur in der Mojave-Wüste an. Nach viel Rätselraten, um welches Spiel es sich handeln könnte, war irgendwann klar: Larian Studios neues Projekt steckt dahinter. Ein neues Divinity vielleicht? Nun kennen wir die Antwort.

Larian enthüllt mit Divinity sein "größtes Spiel überhaupt"

Tatsächlich arbeitet Larian, das Studio hinter dem Ausnahme-Rollenspiel Baldur's Gate 3, an einem neuen Divinity-Teil. Nachdem es neben der Skulptur noch weitere Hinweise dazu gab, enthüllte das Studio das neue Spiel bei den Game Awards 2025. Allerdings handelt es sich dabei nicht etwa um Divinity Original Sin 3, sondern schlicht um "Divinity".

Natürlich wurde das Spiel mit einem Trailer angekündigt, den ihr hier seht – Aber Achtung! Der Trailer ist nichts für Menschen mit schwachen Mägen!

Video starten 4:45 Divinity: Larian enthüllt neues Rollenspiel und der Trailer ist nichts für schwache Nerven

Ganz offensichtlich ist das Rollenspiel wieder in der Fantasy-Welt von Rivellon angesiedelt und setzt auf düsteren Folk-Horror. Mehr offizielle Informationen, etwa zur Story, gibt es allerdings noch nicht.

Wann erscheint Divinity? Auch über einen groben Release verriet der Trailer oder Geoff Keighley nichts. Da es sich um die Enthüllung mit einem Cinematic-Trailer handelt, das Spiel also noch früh in Entwicklung zu sein scheint, werden wir uns noch gedulden müssen. Das betrifft auch die Bestätigung der Plattformen, wobei wir stark vom PC, der PS5 und Xbox Series X/S ausgehen dürfen.

Sicher ist dagegen, dass Divinity das "größte Spiel bisher" werden soll, das Larian entwickelt hat. Außerdem lässt der schlichte Name vermuten, dass das Rollenspiel sich weiter von den ersten Teilen unterscheiden soll.

Weitere Ankündigungen auf den Game Awards

Neben der Verleihung der Awards gab es weitere Ankündigungen, dazu Weltpremieren. Mit dabei etwa ein neues KOTOR-Star Wars-Spiel. Mehr dazu lest ihr in den oben verlinkten Artikeln.

Was sagt ihr zur Ankündigung und zum Trailer? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

