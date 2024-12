Die 16 besten Baldur’s Gate 3-Alternativen - Diese RPGs empfehlen wir euch, wenn ihr dringend Nachschub braucht

Das sind die besten Baldur's Gate 3-Alternativen.

Wer Baldur’s Gate 3 mindestens einmal beendet hat, kann danach schon mal in ein tiefes Loch fallen. Larians massives RPG kann uns nicht nur über eine dreistellige Stundenzahlen hinweg beschäftigen, sondern über die gesamte Dauer auch noch extrem fesseln.

Gründe dafür sind die packende Story, vielschichtige Charaktere, fordernde Rundenkämpfe und das wunderbare D&D-Feeling, das beim Zocken aufkommt.

Wir wollen euch daher ganz unterschiedliche Alternativen empfehlen, mit denen ihr die Leere füllen könnt. In unserer Liste sind sowohl Titel gelandet, die Baldur’s Gate 3 möglichst nahe kommen als auch Spiele, die ihr womöglich überhaupt nicht mit dem RPG in Verbindung gebracht hättet, die aber doch ein ganz bestimmtes Fan-Bedürfnis erfüllen.

Hier bekommt ihr direkt einen Überblick über unsere Tipps:

Divinity: Original Sin 2

Dragon Age: The Veilguard

Mass Effect: Legendary Edition

Warhammer 40K: Rogue Trader

Pathfinder 2

Noch mal Baldur’s Gate 3

Disco Elysium

Greedfall

Marvel’s Midnight Suns

Solasta: Crown of the Magister

Chained Echoes

Shadowrun: Dragonfall

Tyranny

Pillars of Eternity 2

Wartales

Drova

Yakuza: Like a Dragon

Zusatztipps

Divinity: Original Sin 2

3:22 Divinity: Original Sin 2 - Trailer zeigt Verbesserungen der Enhanced Edition - Trailer zeigt Verbesserungen der Enhanced Edition

Releasejahr: 2018 Entwickler: Larian Plattformen: PS4, Xbox One, Switch, PC, Mobile Steam-Bewertung: 95% Könnte euch gefallen, falls ihr nach Folgendem sucht: Fantastische Rundenkämpfe mit spannender Story und tollen Companions

Divinity: Original Sin 2 ist die wohl naheliegendste Wahl, wenn ihr auf der Suche nach einem möglichst ähnlichen Rollenspiel-Erlebnis seid. Hier fehlt zwar die D&D-Lizenz, aber in allen anderen Punkten merkt ihr ganz genau, dass das Spiel ebenfalls aus dem Hause Larian kommt.

Vor allem die Rundenkämpfe, in denen ihr die Elemente clever kombiniert und eure Umgebung für die Kämpfe ausnutzt, machen eine Menge Spaß. Dabei erlebt ihr eine spannende Geschichte und trefft auf allerhand toll geschriebene Charaktere.

Dragon Age: The Veilguard

2:03 Dragon Age: The Veilguard zeigt sich im Launch-Trailer von seiner düsteren Seite

Releasejahr: 2024 Entwickler: BioWare Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC Steam-Bewertung: 71% Könnte euch gefallen, falls ihr nach Folgendem sucht: Ein Fantasy-RPG mit großem Story-Fokus, bei dem ihr mit einer Party unterwegs seid.

Die Dragon Age-Reihe stammt von Entwickler BioWare, der auch für Baldur’s Gate 1 und 2 verantwortlich war und macht euch zur Hauptfigur packender Fantasy-Storys in einer komplexen Welt. Der neueste Ableger The Veilguard setzt im Gegensatz zu Baldur’s Gate 3 auf rasante Echzeitkämpfe.

Im Verlaufe der Handlung legt ihr euch mit zwei mächtigen Elfengöttern an, die düstere Pläne für die Welt haben. Dabei müsst ihr mit einem Companionteam, aber auch dem “Schreckenswolf” Solas zusammenarbeiten, einem undurchsichtigen Charakter, der vor langer Zeit eine Rebellion gegen die beiden Elfen geführt hat.

Das erst kürzlich erschienene The Veilguard modernisiert die Reihe erfolgreich, mehr Rollenspielmöglichkeiten (wie beispielsweise eine stärker formbare Hauptfigur) habt ihr aber in den älteren Teilen.

Zudem kommt das taktische Element bei Kämpfen der früheren Spiele mehr zum Tragen, Wir möchten euch ältere Teile aber vor allem empfehlen, da Story und Charaktere immer noch viele Highlights bieten.

Mass Effect: Legendary Edition

1:48 Mass Effect Legendary Edition: Enthüllungstrailer zum Remaster mit großen Gefühlen

Releasejahr: 2021 Entwickler: BioWare Plattformen: PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 Steam-Bewertung: 91% Könnte euch gefallen, falls ihr nach Folgendem sucht: Ein Weltraum-RPG-Shooter mit großem Story-Fokus und Romanzen.

Die Mass Effect-Reihe ist besonders interessant für euch, falls ihr auch gerne mal ein bisschen ballert. Als Third Person-Shooter unterscheidet sich das Gameplay natürlich gewaltig von Baldur’s Gate 3, aber abgesehen davon bekommt ihr hier viele Elemente, bei denen das RPG richtig stark ist:

Ihr könnt Hauptfigur Commander Shepard optisch anpassen, ganz unterschiedlich spielen und schwere Entscheidungen treffen. Dabei trefft ihr auf vielseitige Charaktere, baut Beziehungen mit ihnen auf und könnt auch Romanzen eingehen.

Dabei verschlägt es euch allerdings in die Weiten des Alls anstatt in eine klassische Fantasywelt. In der Legendary Edition bekommt ihr Teil 1 bis 3 als Remaster, die neben grafischen Verbesserungen auch ein runderes Gameplay-Erlebnis bietet.

Warhammer 40K: Rogue Trader

1:06 Rogue Trader - Das Warhammer-Rollenspiel der Pathfinder-Macher bekommt seinen ersten DLC

Releasejahr: 2023 Entwickler: Owlcat Games Plattformen: PS5, Xbox Series, PC Steam-Bewertung: 82% Könnte euch gefallen, falls ihr nach Folgendem sucht: Eine tolle Geschichte im Warhammer-Universum, samt taktisch fordernder Kämpfe.

Mit Rogue Trader bekommt ihr ein episches Rollenspiel in der brutalen SciFi-Welt von Warhammer 40K. Franchise-Fans reicht das eventuell schon aus, insbesondere weil das Setting verdammt gut eingefangen ist. Das Spiel hat aber noch viel mehr zu bieten.

Ein spannende Geschichte, viel Entscheidungsfreiheit und toll geschriebene Companions, von denen ihr jeweils fünf in eure Gruppe aufnehmen könnt. Mit diesen bestreitet ihr dann taktisch fordernde Rundenkämpfe, die dank zum Setting passenden Waffen und Zaubern ordentlich Bums mitbringen.

Pathfinder: Wrath of the Righteous

1:16 Dieses Rollenspiel-Meisterwerk könnt ihr jetzt in der GOTY-Edition mit allen Erweiterungen zocken

Releasejahr: 2024 (GOTY Edition) Entwickler: Owlcat Games Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC Steam-Bewertung: 83% Könnte euch gefallen, falls ihr nach Folgendem sucht: Ein epischer Rollenspiel-Brocken, der euch über 100 Stunden mit einer spannenden Geschichte, taktischen Kämpfen und komplexer Charakterentwicklung beschäftigt.

Mit Pathfinder: Wrath of the Righteous bekommt ihr ein Rollenspiel, das euch wie Baldur’s Gate 3 weit über 100 Stunden beschäftigen kann, insbesondere in der GOTY-Edition, die alle DLCs beinhaltet. Eine tolle Geschichte, zahlreiche spannende Charaktere und ein Charaktersystem, das noch komplexer ist als beim Larian-Titel.

Dem zugrunde liegt das Pathfinder-System, das seinen Ursprung in D&D hat - ihr entdeckt also viele vertraute Klassen, wie den Barden, oder die Druidin, bekommt aber auch noch eine ganze Menge mehr zur Auswahl. In den Kämpfen lässt euch das Spiel dann sogar wählen, ob ihr die Auseinandersetzungen in Echtzeit mit optionaler Pausenfunktion, oder in Runden austragen wollt.

Disco Elysium

1:00 Disco Elysium: Launch-Trailer zur Final-Cut-Edition stellt neue Features und Quests vor

Releasejahr: 2021 Entwickler: ZA/UM Studio Plattformen: PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Steam-Bewertung: 93% Könnte euch gefallen, falls ihr nach Folgendem sucht: Ein dialoglastiges RPG mit spannenden Wendungen und Pen and Paper-Feeling.

Das Setting von Disco Elysium hat wenig mit Faerun gemein. Statt in eine High Fantasywelt verschlägt es euch ins Hafenviertel einer fiktiven Großstadt namens Revachol, wo ihr in die Rolle eines abgehalfterten Detektivs schlüpft. Der leidet nach einer wilden Partynacht unter Gedächtnisverlust, findet sich aber sofort inmitten eines rätselhaften Falls wieder.

Gekämpft wird im Spiel des estländischen Entwicklers ZA/UM Studio auch nicht, dafür nutzt ihr eure Fähigkeiten und Charakterwerte, um in den vielen ausgiebigen Dialogen mit schrulligen bis exzentrischen Figuren zu bestehen.

Euer Vorgehen könnt ihr ziemlich frei wählen, prozentuale Wahrscheinlichkeiten helfen euch dabei, abzuschätzen, was in einer Situation clever ist. Das RPG-System ist dabei wunderbar tief.