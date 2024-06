Bulma hat während Dragon Ball 20 verschiedene Frisuren und hier könnt ihr euch jede einzelne davon anschauen

Das ist die allererste Frisur von Bulma, die wir in Dragon Ball sehen. In diesem Style beginnt sie ihre Reise mit dem kleinen Son Goku.

In Sachen Style und dessen Vielfältigkeit bewegen sich Animes in einem breiten Spektrum. Manche Charaktere wechseln kaum die Kleidung und statten auch dem Haarsalon keinen Besuch ab, so wie zum Beispiel Naruto.

In anderen Animes wie One Piece hält jeder neue Arc frische Outfits für die Strohhutpiraten bereit. Und in manchen Fällen wie Fairy Tail wechseln die Gildenmagier*innen ständig ihre Garderobe. Doch wie steht’s um den Klassiker Dragon Ball?

Die 20 verschiedenen Frisuren von Bulma

In der Dragon-Ball-Reihe bewegen wir uns in einem ähnlichen Spektrum wie im gesamten Anime-Bereich. Son Goku sehen wir meist in seinen orangen Trainingskleidern. Er wechselt seine Frisur genauso wenig wie sein Rivale Vegeta. Immerhin verändern sich die Haare der Saiyajins bei ihren Transformationen regelmäßig.

Die Begleiterin auf Son Gokus erster großer Reise und die spätere Ehefrau von Vegeta ist das komplette Gegenteil davon. Sie wechselt nicht nur regelmäßig ihre Outfits, sondern auch ihre Frisuren. Insgesamt konnten wir 20 verschiedene Frisuren an ihr zählen. Die X-Userin jessstreams hat in ihrem Post alle gesammelt:

Weil Bulma in Dragon Ball schon eine ganze Weile lang dabei ist, sehen wir sie in unterschiedlichsten Altesstufen mit diversen Frisuren. Von langen oder kurzen bis hin zu glatten oder lockigen Haaren ist alles dabei. Auch ihre Haarfarbe ändert sich von klarem blau über türkis bis zu grün. Eine ziemlich realistische Darstellung davon, wie sich der Geschmack im Verlauf des Lebens mehrfach verändert.

Ob euch viele verschiedene Outfits in Dragon Ball: Sparking! Zero erwarten, können wir noch nicht sagen. Eine ganze Menge Charaktere sind trotzdem mit von der Partie:

Die Dragon-Ball-Reihe ist das Werk des verstorbenen Akira Toriyama. Er hat uns jedoch nicht nur in dieser Reihe mit den unterschiedlichsten Styles beglückt, sondern an vielen verschiedenen Werken wie Chrono Trigger, Sand Land oder der Dragon-Quest-Reihe mitgewirkt. Die Kreativität seiner Designs kannte kaum Grenzen.

Welche Frisur von Bulma gefällt euch am meisten?