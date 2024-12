Die 11 besten Switch-Spiele 2024 laut Metacritic und das erste Nintendo-Exclusive ist erst auf Platz 10

Zelda hat es übrigens NICHT auf die Liste der besten Switch-Spiele 2024 geschafft.

Auch im siebten Lebensjahr sind auf der Nintendo Switch wieder allerhand tolle Spiele erschienen. Die allerbesten kommen 2024 aber nicht etwa von Nintendo selbst und sind dementsprechend keine Exclusives – zumindest wenn es nach den Wertungen der internationalen Presse geht.

Ganz wichtig: Beim nachfolgenden Ranking war nicht die Meinung von GamePro ausschlaggebend. Wir haben vielmehr geschaut, welche Spiele auf den ersten 11 Plätzen auf Metacritic ganz vorne gelandet sind.

Platz 11 bis 6: Hier landet das einzige Switch-Exclusive

Damit landet das beste Switch-Exclusive 2024 beim Wertungsspiegel der internationalen Kolleg*innen auf dem zehnten Platz und ist mit Paper Mario: Die Legende vom Äonentor "lediglich" ein Remake – dafür aber ein wahrlich ganz fantastisches.

Wo ist Zelda gelandet? Mit ihrem ersten eigenen Abenteuer seit langer Zeit ist Zelda in Echoes of Wisdom mit einem Metascore von 85 Punkten auf Platz 15 gelandet. Warum das aber alles andere als schlimm ist, erfahrt ihr GamePro-Test von Kollege Tobi:

Zelda: Echoes of Wisdom im Test Eine wunderbare Mischung aus allem, was wir an Zelda lieben von Tobias Veltin

Platz 5 bis 1: Das beste Switch-Spiel 2024 ist...

Platz 5: Neva (89)

(89) Platz 4: Balatro (90)

(90) Platz 3: Pentiment (90)

(90) Platz 2: Animal Well (90)

(90) Platz 1: Castlevania Dominus Collection (92)

Was den ersten Platz anbelangt, ist es in diesem Jahr auf der Switch ein wenig knifflig. Aber zunächst einmal Glückwunsch an Konami und die Dominus Collection von Castelavania, mit der ihr die drei Klassiker Dawn of Sorrow, Portrait of Ruin und Order of Ecclesia erstmals auf der Hybridkonsole zocken könnt.

2:43 Castlevania: Die Dominus Collection im Trailer

ALLERDINGS ... haben wir es ja hier mit einer Collection dreier alter Spiele zu tun. Ein Extralob sollte daher Animal Well und natürlich auch Balatro gebühren, die beide frisch in 2024 erschienen sind und sowohl Metroidvania- als auch Roguelike-Fans (wie meine Wenigkeit) komplett begeistert haben.

Könnt ihr mit beiden Genre etwas anfangen, lasst euch die Spiele nicht entgehen. Gleiches gilt natürlich auch für Pentiment, das im Februar als Port auf die Switch gekommen und ein ganz fantastisches Krimi-Adventure mit besonderem Grafikstil ist.

Welches Spiel war 2024 euer Highlight auf der Nintendo Switch? Verratet es uns in den Kommentaren.