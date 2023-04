Die höchsten Aussichtspunkte der Assassin's Creed-Reihe - Hier schießt das Adrenalin

Eine grundlegende Mechanik der Assassin's Creed-Spiele sind die Aussichtstürme.

Egal ob Altair, Ezio, Kassandra oder Eivor, alle Assassinen oder Verborgenen, die uns bislang in den Assassin’s Creed-Spielen unterkamen, kennen sie: Die hohen Aussichtspunkte, von denen wir uns meist mit einem beherzten Sprung, dem sogenannten Leap of Faith, in Sekundenschnelle in den nächsten Heuhaufen hinunterstürzen – und dabei sogar selbst manchmal ein mulmiges Gefühl im Bauch spüren.

Dabei handelt es sich aber nicht immer nur um Aussichtstürme, etwa in Form eines Wachturmes, auch Berggipfel, Kirchspitzen, Bäume oder Schiffsmasten gilt es zu erklimmen, um das Umland zu synchronisieren. Aber welche Aussichtspunkte sind die höchsten von allen? In dieser Liste verraten wir es euch (nicht ganz Spoilerfrei).

Wollt ihr außerdem wissen, welche Assassin’s Creed-Spielwelten die größten sind, dann haben wir auch dazu einen Artikel für euch:

Die höchsten Aussichtspunkte der AC-Hauptspiele

Kathedrale Notre-Dame

Notre-Dame wurde in AC Unity sehr authentisch nachgebaut.

Spiel: Assassin’s Creed Unity

Assassin’s Creed Unity Standort: Paris (Frankreich)

Paris (Frankreich) Höhe des realen Vorbilds: Türme: 69 m, Spitze: 93 m

Natürlich ragt der Eiffelturm weit über Notre-Dame hinaus, da dieser aber nur als Teil der Helix Rifts und damit nicht jederzeit in Assassin's Creed Unity zugänglich ist, gewinnt in diesem Fall die beeindruckend nachgebaute Kathedrale.

Und anders als man vielleicht vermuten mag, befindet sich der markierte Aussichtspunkt gar nicht am höchsten Punkt der Kathedrale (Dachreiter mit bis zu 93 m), sondern etwa tiefer auf einem der beiden Türme bei 69 Meter. Das klingt im Vergleich zu den weiteren Aussichtspunkten noch harmlos, aber der Aufstieg für Arno ist gar nicht so einfach.

Elizabeth Tower (Big Ben)

Statt mühsam zu klettern geht's mit dem Greifhaken viel entspannter.

Spiel: Assassin’s Creed Syndicate

Assassin’s Creed Syndicate Standort: London (England)

London (England) Höhe des realen Vorbilds: 96,3 m

Der wohl berühmteste Aussichtspunkt in Assassin's Creed Syndicate befindet sich auf dem Elizabeth Tower, auch als Big Ben bekannt, wobei es sich dabei genau genommen und eine der fünf Glocken im Uhrenturm handelt.

Der Victoriaturm, der ebenfalls Teil des Westminsterpalast ist, überragt den Elizabeth Tower (96,3 m) mit seinen rund 98,5 Metern zwar knapp, da der Big Ben aber das stärkere Wahrzeichen ist, erklimmen wir mit Evie Frye eben doch den Uhrenturm.

St. Paul’s Kathedrale

Innerhalb einer Mission klettern wir mit Evie auf die Kathedrale. Aber auch abseits davon können wir dort oben den Ausblick genießen.

Spiel: Assassin’s Creed Syndicate

Assassin’s Creed Syndicate Standort: London (England)

London (England) Höhe des realen Vorbilds: 111 m

Der höchste Punkt im digitalen London von Assassin's Creed Syndicate befindet sich aber nicht auf dem Elizabeth Tower, sondern der Spitze der St. Paul's Kathedrale. Auch hier klettern wir mit Evie Frye während einer Mission hoch und synchronisieren nebenbei die Umgebung.

Pharos-Leuchtturm

Spiel: Assassin’s Creed Origins

Assassin’s Creed Origins Standort: Alexandria (Ägypten)

Alexandria (Ägypten) Höhe des realen Vorbilds: 115-160 m

Beim dem Leuchtturm in Assassin's Creed Origins handelt es sich um eine Garnison in Alexandria, die schwer bewacht ist. Auch hier befindet sich der eigentliche Aussichtspunkt nicht auf der Spitze, sondern etwas tiefer. Ein Sprung in den Heuhaufen dauert ungefähr neun Sekunden.

Nach der realen Fertigstellung soll der Pharos-Leuchtturm Schätzungen nach zwischen 115 bis 160 Meter hoch gewesen sein. Damit wäre es zu seiner Zeit – nach den beiden größeren Pyramiden von Gizeh – das weltweit dritthöchste Gebäude.

Cheops-Pyramide

Spiel: Assassin’s Creed Origins

Assassin’s Creed Origins Standort: Gizeh (Ägypten)

Gizeh (Ägypten) Höhe des realen Vorbilds: 138,75 m (ursprünglich 146,6 m)

Die drei Pyramiden von Gizeh zählen zu den berühmtesten Bauten überhaupt. Die größte Pyramide ist die von Pharao Cheops. Bayek kann in AC Origins nicht nur ihr Inneres erkunden, sondern auch im Freien bis an ihre Spitze klettern.

Haben wir die schöne Aussicht genossen und den Aussichtspunkt synchronisiert, können wir die Pyramide auch wieder hinunterrutschen, was mit ein paar Vorsprüngen, an den sich Bayek festhalten kann, schon gut und gerne seine 40 Sekunden dauern kann.

Taygetos-Gebirge

Spiel: Assassin’s Creed Odyssey

Assassin’s Creed Odyssey Standort: Lakonien/Messenien (Griechenland)

Lakonien/Messenien (Griechenland) Höhe des realen Vorbilds: 2.407 m

Der höchste Aussichtspunkt in Assassin's Creed Odyssey befindet sich im Taygetos-Gebirge, das noch höher ragt. Im echten Griechenland gibt es aber noch weitaus höhere Berge, darunter der Olymp, der im Spiel aber nicht vorkommt.

DLCs und besondere 'Aussichtspunkte'

Bei den folgenden Aussichtspunkten handelt es sich um um ein paar Ausnahmen, die wir euch aber nicht vorenthalten wollen.

Ra-Horakhty-Berggipfel

Spiel: Assassin’s Creed Origins

Assassin’s Creed Origins Standort: Schwarze Wüste (Ägypten)

Schwarze Wüste (Ägypten) Höhe des realen Vorbilds: fiktiv

Der Ra-Horakhty-Berggipfel besitzt kein direktes Vorbild und ist in seiner Höhe daher schwer zu schätzen. Vergleichbar wären aber Hügel der echten Schwarzen Wüste mit bis zu 100 Metern. In Assassin's Creed Origins handelt es sich bei der Stelle um keinen normalen Aussichtspunkt, sondern einem Ort zum Ausruhe, weshalb wir ihn hier in die Ausnahmen gepackt haben. Die Aussicht ist trotzdem grandios.

Asgard

Spiel: Assassin’s Creed Valhalla

Assassin’s Creed Valhalla Standort: Asgard

Asgard Höhe des realen Vorbilds: fiktiv

Asgard ist in der nordischen Mythologie die Heimat von Göttern wie Odin, Thor und Loki, die in Assassin's Creed Valhalla zu den Isu zählen.

Der Aussichtspunkt, der nicht ganz auf der Spitze des imposanten Baus zu finden ist, hat daher logischerweise kein reales Vorbild und lässt seine Höhe nur schwer schätzen. Wir können aber mit Sicherheit sagen, dass ein Sprung gut sieben Sekunden dauert und sich damit leicht unter dem Pharos-Leuchtturm einordnen lässt.

Atlantis

Wer von dieser Höhe springt, spürt sicherlich seinen Magen.

Spiel: Assassin’s Creed Odyssey: Das Schicksal von Atlantis (DLC)

Assassin’s Creed Odyssey: Das Schicksal von Atlantis (DLC) Standort: Atlantis

Atlantis Höhe des realen Vorbilds: fiktiv

Der höchste Aussichtspunkt in Atlantis basiert auf der griechischen Mythologie, ist also frei erfunden. Im AC Odyssey-DLC Das Schicksal von Atlantis erklimmen wir ihn erst gegen Ende unserer Reise, werden dafür aber mit einem würdigen Ausblick belohnt – und einem Leap of Faith, der es in sich hat.

Bei dem Sprung spielte selbst uns am Gamepad der Magen verrückt, was beweist, dass es sich dabei um einen der aller höchsten Aussichtspunkte handelt, die es in Assassin's Creed gibt.

So haben wir die höchsten Aussichtspunkte ausgewählt

Wir haben uns die frei erklimmbaren Aussichtspunkte (Gegenwartsabschnitte oder Helix Rifts aus AC Unity ausgeschlossen) der Hauptreihe angeschaut und nach Höhe sortiert. Davon unabhängige, aber trotzdem interessante (DLC-) Aussichtspunkte stellen wir am Ende nochmal extra vor.

Die Werte stammen dabei von diversen Quellen. So haben etwa GameRant , Reddit-User und auch der YouTuber AKG29 die höchsten Aussichtspunkte der Spieleserie zusammengefasst. Wir beziehen aber auch Höhenangaben der realen Vorbilder – sofern möglich – über Wikipedia mit ein und haben einige Aussichtspunkte auch nochmal selbst erklommen.

Da die Spielwelten aber keine 1:1-Kopie der realen Welt sind und die Angaben auf verschiedene Wege nur geschätzt werden können, handelt es sich bei dieser Liste um keine exakte Wissenschaft. Aber eines ist klar: Alle hier aufgeführten Punkte sind sehr sehr hoch.

Was ist euer liebster Aussichtspunkt in den Assassin's Creed Spielen? Kennt ihr das auch, dass sich euer Magen manchmal meldet, wenn ihr den Leap of Faith ausführt?