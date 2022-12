Assassin's Creed-Welten im Größenvergleich - Die Maps im Ranking

Seit Ubisoft 2007 mit Altair die Assassin's Creed-Reihe auf der PS3 und Xbox 360 startete, hat sich viel getan. Die Veränderungen bei der Spieleentwicklung lassen sich dabei besonders gut an den Welten der vielen Hauptteile erkennen. Während wir zu Beginn beispielsweise mit Ezio noch ein recht überschaubares Rom erkundeten, segelten wir einige Jahre später mit Kassandra bzw. Alexios gleich mal über die Meere des antiken Griechenlands. Die zu entdeckende Fläche wuchs dementsprechend ordentlich mit. Aber wie groß sind die Welten wirklich und welche Map ist im Vergleich die bislang riesigste?

Diese und ähnliche Fragen stellten sich in der Vergangenheit bereits mehrere Assassin's Creed-Fans und berechneten die Kartengrößen, teilweise sogar aufgeteilt mit Land- und Wasserfläche. Daraus lässt sich – mal mehr und mal weniger genau – ableiten, in welchem AC-Teil wir die umfangreichste Fläche abgrasen müssen, um wirklich alles zu sehen. Wollt ihr also wissen, welches der Hauptspiele euch die größte oder eben auch kleinste Map bietet, dann seid ihr hier genau richtig. Eines gleich vorweg: Das neueste Spiel ist nicht automatisch immer das größte.

Hinweise zum Ranking Das Ranking zielt auf die ungefähre Gesamtfläche (Landmasse inklusive Wasser) der Spielwelten der Hauptteile ab. Die Flächen aus DLCs und Gegenwartsabschnitten wurden nicht mitgezählt.

Je höher die Platzierung, desto größer die Fläche.

Die Daten basieren auf den Ergebnissen diverser Personen, allen voran des YouTube-Kanals DGVFX , der immer viel Zeit und Mühe in derlei Berechnungen steckt (mehrere Quellen, echten Karten, Angaben aus dem offiziellen Forum etc.). Hier und da fehlen zwar einige Daten, aber auch ohne diese ist das Ranking ziemlich klar.

Die Assassin's Creed-Welten im Größen-Ranking

12. Assassin's Creed

Gesamtfläche: 0,13 km² (nur Damaskus)

0,13 km² (nur Damaskus) Setting: Dritter Kreuzzug

Dritter Kreuzzug Release: 2007

Das allererste Assassin's Creed setzt mit Akkon, Damaskus und Jerusalem auf mehrere Städte, samt etwas Umland. Hier kennen wir jedoch nur die Angaben für Damaskus, aber auch, wenn wir grob hochrechnen, (maximal auf das Vierfache) befindet sich Teil 1 mit der kleinsten Welt immer noch auf dem letzten Platz.

11. Assassin's Creed 2

Gesamtfläche: ca. 0,67 km² (0,30 km² Florenz + 0,37 km² Venedig)

ca. 0,67 km² (0,30 km² Florenz + 0,37 km² Venedig) Setting: Italienische Renaissance

Italienische Renaissance Release: 2009

Auch bei AC 2 kommt neben den bekannten Werten von Florenz und Venedig noch Fläche hinzu, beispielsweise durch Monteriggioni, das in der Toskana liegt. Rechnen wir das großzügig hoch, bleibt Teil 2 aber unverändert auf seinem Platz.

10. Assassin's Creed Revelations

Gesamtfläche: 0,94 km² (Konstantinopel)

0,94 km² (Konstantinopel) Setting: Osmanisches Reich

Osmanisches Reich Release: 2011

Konstantinopel (das heutige Istanbul) war mit seinem knappen Quadratkilometer schon so groß, dass wir über die Seilrutschen und den neuen Greifhaken in Revelations ganz froh waren. Die Wasserfläche mit dem sogenannten Goldenen Horn (langer Meereswarm am Bosporus) hält sich in Grenzen.

9. Assassin's Creed Brotherhood

Gesamtfläche: 1,41 km² (Rom)

1,41 km² (Rom) Setting: Italienische Renaissance

Italienische Renaissance Release: 2010

Im Gegensatz zu AC 2 fokussiert sich der Nachfolger Brotherhood auf die Metropole Rom und lässt uns knapp eineinhalb Quadratkilometer erkunden.

8. Assassin's Creed 3

Gesamtfläche: ca. 2,34 km² (0,93 km² New York + 1,41 km² Grenzland)

ca. 2,34 km² (0,93 km² New York + 1,41 km² Grenzland) Setting: USA des 18. Jahrhunderts, während des Unabhängigkeitskrieges

USA des 18. Jahrhunderts, während des Unabhängigkeitskrieges Release: 2012

Während sich New York in Assassin's Creed 3 noch in seinen Anfängen befindet und daher vergleichsweise klein anfühlt, bringt das weite Grenzland noch einmal gut Fläche mit sich.

7. Assassin's Creed Unity

Gesamtfläche: 2,40 km² (Paris)

2,40 km² (Paris) Setting: Französische Revolution (spätes 18. Jahrhundert)

Französische Revolution (spätes 18. Jahrhundert) Release: 2014

Das Paris aus AC Unity bietet eine dichte Stadt mit vollen Straßen und viel Parkour-Gameplay, weshalb sich die Fläche mehr als ausreichend anfühlt.

6. Assassin's Creed Syndicate

Gesamtfläche: 3,70 km² (London)

3,70 km² (London) Setting: London im 19. Jahrhundert, zur Zeit der Industriellen Revolution

London im 19. Jahrhundert, zur Zeit der Industriellen Revolution Release: 2015

Das industrielle London in AC Syndicate ist dicht, geht aber auch durch die recht große Wasserfläche der Themse in die Breite. Dank Kutschen und Greifhaken können wir uns auch flink durch die Welt bewegen.

5. Assassin's Creed Rogue

Gesamtfläche: 70 km²

70 km² Setting: Nordamerika zur Zeit des Siebenjährigen Krieges (1756 bis 1763)

Nordamerika zur Zeit des Siebenjährigen Krieges (1756 bis 1763) Release: 2014

AC Rogue weist durch den Nordatlantik viel Wasserfläche auf, während wir an Land vor allem durch New York und Siedlungen streifen.

4. Assassin's Creed Origins

Gesamtfläche: 80 km² (Ägypten)

80 km² (Ägypten) Setting: Altes Ägypten

Altes Ägypten Release: 2017

Die Map des Alten Ägypten in AC Origins bietet nicht nur Wüste und Pyramiden, sondern auch Städte wie Memphis und Alexandria sowie ein Teil des Mittelmeeres und Gebirge. Mit DLCs kommt die Welt übrigens auf 92 km².

3. Assassin's Creed Valhalla

Gesamtfläche: 120 km² (nur England, reine Landmasse 94 km²)

120 km² (nur England, reine Landmasse 94 km²) Setting: Wikingerzeit

Wikingerzeit Release: 2020

Der Wert von 120 Quadratkilometer für AC Valhalla ist eigentlich etwas zu niedrig gegriffen, da er sich nur auf England bezieht. Da wir mit Eivor aber auch im Hauptspiel mit noch andere Gebiete wie Norwegen und Vinland erkunden, dürfen wir hier noch mehr Fläche mitdenken, wenn wir die Map zusammengepuzzelt betrachten wollen. Aber selbst, wenn wir dazu die Werte hätten, dürften sie nicht die nächste Platzierung einholen.

2. Assassin's Creed 4: Black Flag

Gesamtfläche: 235 km²

235 km² Setting: Karibik, Zeitalter der Piraterie

Karibik, Zeitalter der Piraterie Release: 2013

Zugegeben, bei AC 4 Black Flag fühlt sich die Platzierung mit der Masse an Wasser schon irgendwie ermogelt an. Nichtsdestotrotz hat sich das Piratenabenteuer in der Karibik diesen Platz nicht umsonst verdient, da wir mit dem Schiff das Meer auch weitläufig erkunden können. Außerdem dürfen wir viele tropische Inseln, Hafengebiete und mehr an Land entdecken.

1. Assassin's Creed Odyssey

Gesamtfläche: 256 km² (reine Landmasse 130 km²)

256 km² (reine Landmasse 130 km²) Setting: altes Griechenland, zur Zeit des Peloponnesischen Kriegs

altes Griechenland, zur Zeit des Peloponnesischen Kriegs Release: 2018

Das bislang größte Assassin's Creed-Spiel an der Land- und Wasserfläche gemessen ist AC Odyssey. Griechenland mit seinen vielen Inseln und dem befahrbaren Mittelmeerraum bietet einfach die meiste Fläche zum Erkunden. Würden wir hier nochmal die DLCs mit einrechnen, würde Odyssey Black Flag noch ein gutes Stück weiter hinter sich lassen.

Hier noch einmal einen direkten Vergleich zwischen der Karte von Odyssey und Origins, den Reddit-User Katherine1886 vorgenommen hat (in diesem Artikel geht es noch etwas mehr in die Tiefe):

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

