Die Nintendo Direct war eine 9/10, doch für ein Versäumnis gibts eine dicke Abwertung

Benjamin Blümchen hätte die Nintendo Direct sicher wie Dennis sehr gefallen.

Welche Highlights und mögliche Geheimtipps erscheinen für meine Switch in den kommenden Monaten oder kann ich die Konsole bis 2024 in der Schublade einmotten? Das war die Frage, die mir Nintendo auf ihrer gestrigen Direct beantworten sollte. Und um es kurz zu machen: Frage beantwortet, abgeliefert, Dennis überaus happy!

Das gemunkelte 2D-Mario erscheint tatsächlich, Pikmin 4 sieht weit besser aus als erwartet, Pokémon-Fans bekommen im Herbst unter anderem mit Detective Pikachu was zu tun und mein Wunsch, das Peach endlich ein eigenes neues Spiel bekommt, ja sogar der wurde erfüllt. Achja, ein Remake von Super Mario RPG!? Her damit!

Eine starke Show, mit einem unschönen Geschmäckle

Natürlich kann ich die Enttäuschung von allen verstehen, die sich ein neues 3D-Mario gewünscht haben. Ein Odyssey 2 wäre sicher cool, aber mein Herz hängt an den SNES-Klassikern und wenn sich der Klempner dann noch in Benjamin Blümchen verwandelt – wie könnte ich da "Nein" sagen?

Auch haben sich einige von euch ein neues Donkey Kong gewünscht und hier bin ich komplett bei euch, Nintendo sollte mal wieder den Affen rauslassen. Aber wer weiß, vielleicht wird das ja was im nächsten Jahr.

Wollt ihr übrigens alle Ankündigungen noch einmal nachlesen, hier entlang:

Die Übersicht zeigt es ja: die Nintendo Direct war meiner Meinung nach eine wirklich starke Show mit vielen potentiellen Highlights für die zweite Jahreshälfte.

Doch kommen wir zum großen Geschmäckle, ihr ahnt es vielleicht schon. Samus, lebst du eigentlich noch? Geht es dir gut? Bitte melde dich! Metroid Prime 4 wurde vor mittlerweile sechs Jahren, genauer auf der E3 2017, mit einem komplett nichtssagenden Teaser angekündigt. 2019 folgte dann der Neustart der Entwicklung, gefolgt von Jahren des Schweigens.

Kommt Metroid Prime 4 erst zum "Switch 2"-Launch?

Ich denke niemand von uns will einen halbgaren Trailer zum Spiel sehen. Doch jetzt, wo das Spiel schon vor Jahren angekündigt wurde, wäre doch zumindest ein kleines Lebenszeichen als kleine Beruhigung ein netter Zug gewesen.

Da Metroid Prime 4 recht sicher nicht mehr in diesem Jahr erscheint, ist es sogar recht wahrscheinlich, dass wir Samus neuen Auftritt aus der Ego-Perspektive frühestens zum Start einer neuen Konsole erleben. So erstklassig das Remaster von Teil 1 ist, es ist nicht ausgeschlossen, dass Nintendo mitten in der Entwicklung bemerkt hat, dass zur Umsetzung ihrer Vision stärkere Hardware nötig ist.

Das Remaster von Metroid Prime ist eine Wucht und das Spiel nahezu perfekt gealtert.

Apropos stärkere Hardware ...

Einigen von euch ist vemutlich sauer aufgestoßen, dass Nintendo weiterhin um einen Switch-Nachfolger den Mantel des Schweigens hüllt. Speziell mit Blick auf die betagte Hardware ist das auch nachvollziehbar.

Die Realität ist allerdings, dass ihr euch wohl noch einige Zeit gedulden müsst und ich zu keiner Sekunde geglaubt habe, dass wir auf der Direct neue Hardware gezeigt bekommen. Der Grund ist simpel: Die Nintendo Switch verkauft sich auch im siebten Jahr in Folge wie geschnitten Brot und Nintendo sagt selbst, dass sie in den kommenden Jahren fest mit der Hybridkonsole planen.

Bis wir also Nintendos neue, hoffentlich innovative und besondere Konsole in den Händen halten, wird wohl noch so manch Sonntag verstreichen bzw. das ein oder andere Pokémon-Abenteuer mit gefühlter PS2-Optik erscheinen.

Dennis Michel Zwar wünscht sich Dennis wie so viele mehr Hardware-Power für seine Switch, so lange Nintendo aber wie zuletzt bei Zelda: Tears of the Kingdom als Musterbeispiel solch fantastische Spiele für die Hybridkonsole herausbringt, kann er mit technischen Abstrichen – abseits der Pokémon-Spiele – meist sehr gut leben. Im Juli freut er sich schon auf Pikmin 4, das er für GamePro testet.

Auch für euch eine starke Nintendo Direct

Es wurde auf der gestrigen Direct also sicher nicht jeder Fanwunsch erfüllt und das Fernbleiben von Metroid Prime 4 führt zum deutlichen Abzug in der B-Note. Insgesamt war es dennoch eine überaus starke Show und es scheint, dass ich mit der Meinung nicht ganz allein bin.

In unserer gestrigen Umfrage fanden die Direct 52% aus der GP-Community gut bis sehr gut, weitere 20% zumindest noch befriedigend. Lediglich 14% waren so gar nicht mit dem zufrieden, was gezeigt wurde.