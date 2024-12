Die Simpsons führt große Änderung bei Maggie ein, aber thematisiert das überraschenderweise gar nicht

Maggie gehört seit jeher zu den Simpsons dazu und spielt immer wieder eine wichtige Rolle.

Die Simpsons haben immer mal wieder damit herumexperimentiert, wie es wohl wäre, wenn die Familienmitglieder ganz normal altern würden. Aber in der Regel bleiben Homer, Marge, Lisa, Bart und Maggie seit Jahrzehnten genau so, wie wir sie seit einer kleinen Ewigkeit kennen. Dementsprechend ist es ein ziemlich dickes Ding, wenn sich dann doch mal etwas verändert – wie es bei Maggie und ihrem Sprachvermögen nun endgültig der Fall zu sein scheint.

Die Simpsons lässt Maggie sprechen und macht zum ersten Mal kein großes Ding draus

Darum geht's: Maggie Simpson ist das jüngste Familienmitglied und weil sie noch ein Baby ist, entsprechend sprachlos. In der Regel macht sie sich nur durch heftiges Nuckeln an ihrem Schnuller bemerkbar. Aber es gibt in der langen Geschichte der Simpsons-Serie durchaus schon den einen oder anderen Moment, in dem die Kleine spricht.

Fast schon ein Running Gag: Da Maggie normalerweise eben noch nicht sprechen kann, wurde jedes Mal ein ziemlich großes Aufhebens darum gemacht, wenn sie doch etwas sagt. Allerdings scheinen das dann immer gleich alle wieder zu vergessen. So kommt es dazu, dass Maggie im Lauf der Zeit schon mehrere Male ihre "ersten Worte" von sich gegeben hat.

Was ist jetzt neu? In der 8. Folge von Staffel 36 fliegen die Simpsons mit der letzten Airline, die die Chaos-Truppe überhaupt noch an Bord nimmt. Marge bekommt wegen Überbuchung ein Upgrade in die erste Klasse und Homer muss unter anderem auf Maggie aufpassen. Die will aber zu ihrer Mutter, heult und versucht, in die erste Klasse zu gelangen.

Dabei sagt sie eindeutig "Mama". Aber Maggie spricht hier nicht nur eindeutig und klar verständlich, sondern wird auch von Homer verstanden. Aber der antwortet ihr einfach nur, dass sie Marge lieber in Ruhe lassen sollen, sonst würde sie bestimmt die Familie verlassen.

Der Witz, dass es sich um Maggies erste Worte handelt, bleibt hier also komplett aus. Stattdessen ist es jetzt anscheinend einfach ganz normal, dass die Kleine eben ab und zu auch mal etwas sagt (via: ComicBook).

Das mag auf den ersten Blick jetzt nicht unbedingt total abgefahren wirken, im Kontext der Simpsons ist das aber durchaus eine höchst ungewöhnliche Entwicklung. Es gibt sogar gleich zwei mehr oder weniger große Veränderungen: Erstens macht Maggie offenbar echte Fortschritte, sie wird also älter. Und zweitens hat sich Die Simpsons offenbar von dem ewigen Scherz über ihre ersten Worte verabschiedet.

Wie findet ihr die Veränderung? Glaubt ihr, dass die Simpsons jetzt nach und nach alle älter werden und eine Charakter-Entwicklung durchmachen könnten?