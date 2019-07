Die Sims 4 führt endlich Autos ein, aber Fans sind trotzdem enttäuscht

Das neue Die Sims 4-Update bringt viele kostenlose Neuigkeiten. Die stoßen allerdings nicht überall nur auf Gegenliebe: Einige 'neue' Items stammen aus Bezahl-Packs und sind jetzt plötzlich gratis. Konsolenspieler hinken immer noch der PC-Version hinterher und einige Fans kritisieren den neuen Look, weil die Farbgebung angeblich Migräne verursacht.

Auch die Tatsache, dass es jetzt endlich Autos in Die Sims 4 gibt, sorgt für durchwachsene Reaktionen.

Es gibt zwar endlich Autos in Die Sims 4, aber ihr könnt sie nicht benutzen

Was ist das Problem? Die Die Sims 4-Community wünscht sich schon seit Längerem die Möglichkeit, Autos im Spiel nutzen zu können. Jetzt gibt es eine vollmundige Ankündigung auf Twitter, dass die Fahrzeuge endlich ihren Weg ins Spiel gefunden haben. Aber nur als Deko-Objekte, was viele Fans bitter enttäuscht.

Die Autos können nicht benutzt werden. Das geht immer noch nur über den Umweg von Mods. Immerhin dürft ihr euch jetzt aber eine Karre vor die Haustür stellen, wenn ihr das wollt. Auf Twitter zeigen sich viele Spieler unzufrieden und machen ihrem Unmut unter der Ankündigung Luft:

Viele Fans beklagen sich, sie hätten sich dank der Ankündigung zu früh gefreut.

I knew it ? got all excited for no reason. — Camila ? (@cocolataye) July 16, 2019

Dass die Autos keinerlei Gameplay-Möglichkeiten bieten, empfinden viele Spieler und Spielerinnen als herbe Enttäuschung.

They’re just objects. No gameplay aspect. — ???? ????? ???? (@FutureSimGuru) July 16, 2019

y'all really saying "cars" and people really think we driving lmaooo these shits gone be decor, like the trucks in city living parked on the street — Mariya Ortiz (@mariyaortiz1) July 16, 2019

If only we could use the cars. That's be neat. — Rachel James ? (@moosemousse) July 16, 2019

Das sorgt für nostalgische Gefühle und wohlige Erinnerungen an vergangene Tage – und alte Spiele. In Die Sims 3 gab es zum Beispiel sogar die Möglichkeit, dass erwachsene Sims den Teenager-Sims das Auto-Fahren beibringen. Aber auch mit dem Auto-Stil aus Die Sims 2 wären viele schon zufrieden.

Sims 3 you could drive them, sims 2 they just reversed out and faded away/went to a loading screen. Tbh I'd be happy with the Sims 2 style of car lol — holly ? (@_hollife) July 16, 2019

Sims 3 was my favorite sims games by far ? I love 4 but my oh favorite is 3! — Delayne Peters (@delayneserenity) July 16, 2019

Hattet ihr euch auch schon so auf die Autos in Die Sims 4 gefreut oder findet ihr das nicht so wichtig? Was wünscht ihr euch?

