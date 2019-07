Die Sims 4: Gratis-Update bringt neuen Look, Persönlichkeitstest & mehr

Die Sims 4 wird stetig erweitert. Aber Entwickler Maxis veröffentlicht nicht nur kostenpflichtige DLCs wie zum Beispiel Inselleben, sondern spendiert auch immer wieder kostenlose Erweiterungen. Das neueste Update bringt jetzt nicht nur 1000 zusätzliche Objekte und jede Menge andere Neuigkeiten, sondern gleich auch noch einen komplett neuen Look.

Die Sims 4 bekommt ein neues Gesicht – beziehungsweise gleich neun

Neuer Look: Das Gratis-Update ist so groß, dass Maxis sogar die Box-Art, also das Spiele-Cover, anpasst. Das Bild, das künftig das Cover ziert, soll repräsentieren, wie sehr sich das Team hinter Die Sims 4 dem Spiel verpflichtet fühlt. Auch noch fünf Jahre nach der Veröffentlichung. Ihr könnt die neue Box-Art oben im Header begutachten.

Dazu kommt auch noch ein neuer Plumbob. Dabei handelt es sich um das eckige Ding, das über den Köpfen eurer Sims schwebt. Während sich im Spiel nichts daran verändert, werdet ihr im Logo, den Trailern und den Ladebildschirmen ab sofort den neuen Plumbob sehen.

Neben dem neuen Cover und dem neuen Plumbob erstrahlt auch das Hauptmenü in neuem Glanz und es gibt einen neuen Ladebildschirm, wie die Entwickler in einem ausführlichen Livestream gezeigt haben.

Das ändert der neue Look im Überblick:

Box-Art

Plumbob

Hauptmenü

Ladebildschirm

1000 neue Objekte: Im Baumodus von Sims 4 könnt ihr insgesamt 1000 zusätzliche Gegenstände nutzen, die mit diesem Update eingeführt beziehungsweise freigeschaltet werden.

Persönlichkeitstest: Wenn ihr eure Sims bastelt, könnt ihr deren Persönlichkeiten, Fähigkeiten und Ambitionen beziehungsweise Karriereziele künftig auch durch eine Art Quiz erstellen lassen. Dieser Persönlichkeitstest bleibt allerdings optional, ihr könnt das Ganze also auch immer noch wie gewohnt handhaben.

Der Test umfasst Fragen wie:

Wie alt bin ich?

Die besten Storys...

Die beste Musik...

Ich habe einen Haufen Dokumente, die sich stapeln, was tue ich?

Ich habe draußen eine seltsame Pflanze gefunden. Was tue ich?

Auch auf PS4 & Xbox One? Die Konsolenversionen von Die Sims 4 hängen immer noch etwas hinterher. Am 16. Juli erscheint das neue große Gratis-Update zunächst nur für den PC. Aber Konsoleros kommen am selben Datum in den Genuss der Inselleben-Erweiterung und erhalten einen Patch, der unter anderem das Alexa-Skill-Update beinhaltet.

Freut ihr euch schon drauf? Wie findet ihr den neuen Look?

