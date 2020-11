Die Sims 4: Rührender Hochzeitsmoment wird durch Fotografen ruiniert

Zu den wohl rührendsten Momenten in Die Sims 4 zählt die eigene Hochzeit. Ein Reddit-User hat sogar extra einen Fotografen für seine virtuelle Hochzeit engagiert. Dieser sollte die bewegenden und emotionalen Momente der Feier festhalten. So eine Aufgabe sollte man beruhigt in die Hände eines Profis legen können. Doch wie der einzige Schnappschuss der Hochzeit zeigt, kann auch das in die Hose gehen.

Ein Bild zum Weinen, aber nicht vor Rührung

Die angedachte Fotosammlung der Hochzeit beinhaltet lediglich ein Bild. Auf diesem ist nicht einmal das glückliche Brautpaar in voller Montur zu sehen, sondern ein Stein. Der Betroffene nimmt die Situation gelassen und schreibt dazu:

"Habe einen Fotografen für meine Hochzeit engagiert. Vielen Dank für das Einfangen dieses wundervollen Moments."

Auch die User finden die Situation zum Schreien komisch. So kommentiert ein User das Bild mit dem Wortwitz "Dieser Stein rockt". Ein weiterer User fragt sich, wie es denn möglich ist, einen Fotografen für die Hochzeit zu engagieren. Dies ist möglich, indem ihr den gewünschten Fotografen auf eurem Telefon unter "Dienste mieten" den Punkt "Mieten Sie einen Fotografen" auswählt.

Wer kommt noch als Fotograf in Frage? Der aufgeklärte User gibt daraufhin den Tipp, eine Person zum Haushalt hinzuzufügen und diese dann als Fotografen einzustellen. Ansonsten können auch Kinder als Fotografen genutzt werden. Ob da wohl bessere Bilder geschossen werden?

Wenn es mal schnell gehen muss

Wer immer noch nicht genug von Die Sims 4 bekommen kann, der kann sich auf die kommenden Next-Gen-Versionen für PS5 und Xbox Series X/S freuen. Denn wie kürzlich bekannt wurde, werden die Ladezeiten drastisch reduziert und die Performance stark verbessert.

Wie sich die langen Ladezeiten auf den Spielspaß auswirken, könnt ihr im GamePro-Test von Die Sims 4 nachlesen:

Was sind eure witzigsten Momente aus Die Sims 4?