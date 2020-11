Die Sims 4 soll auf PS5 & Xbox Series X/S deutlich besser laufen

Wer Die Sims 4 auf der aktuellen Konsolengeneration PS4 und Xbox One spielt, der weiß, dass es nicht so einfach ist, seinen Sims ein schönes Leben zu bescheren. Gerade in technischer Hinsicht läuft das Spiel nicht so gut. Das soll sich aber ändern, wenn die PS5 und Xbox Series X/S verfügbar sind.

Ein zähes Vergnügen auf aktuellen Konsolen: EAs Die Sims 4 profitiert von der Leistung der Next-Gen-Konsolen. Gerade die teilweise sehr langen Ladezeiten sollen deutlich reduziert werden. Hinzu kommen noch Performance-Probleme bei der aktuellen Konsolen-Generation durch die sich Die Sims 4 einfach sehr zäh spielt.

Wie sich das auf den Spielspaß auswirkt, könnt ihr im GamePro-Test von Die Sims 4 nachlesen:

9 0 Mehr zum Thema Die Sims 4 Test für PS4 & Xbox One: Leben mit Kontrollverlust

Die PS5 und Xbox Series X/S machen es besser

Lang ersehnte Verbesserungen kommen: Ihr könnt die Sims 4 auch auf der PS5 und Xbox Series X/S spielen, sobald ihr die Konsolen besitzt. Und das solltet ihr auch tun. Denn wie EA angekündigt hat, werden nicht nur die Ladezeiten reduziert, sondern auch die Performance soll deutlich besser sein. Damit werden zumindest diese beiden Negativpunkte ausgeschaltet. Was bleibt, ist die Steuerung per Controller, die nicht ganz so bequem abläuft wie per Maus und Tastatur am PC.

Auch andere Spiele von EA profitieren von Verbesserungen für die Next-Gen-Konsolen. Apex Legends etwa läuft mit 1440p, Titel wie FIFA 21, NHL 21, UFC 4 und Madden NFL 21 laden ebenfalls schneller und laufen flüssiger. Star Wars: Squadrons bekommt bessere Beleuchtung, wird aber bei der Performance kein Plus verzeichnen.

Gebt ihr den Sims 4 auf PS5 und Xbox Series X/S nochmal eine Chance? Welche EA-Spiele probiert ihr noch auf der Next-Gen aus?