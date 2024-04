Die Sims 5-Weltkarte geleakt - Playtester macht Hoffnung auf Open World

Die Sims 4 bekommt einen Nachfolger, der bislang unter den Namen Project Rene bekannt ist.

In den letzten Jahren haben EA und Maxis Die Sims 4 um eine Menge Spielwelten erweitert. Eine neue Welt ist immer ein kleines Highlight, weshalb uns auch die erste Welt von Project Rene (inoffiziell Die Sims 5) brennend interessiert.

Mittlerweile sind durch Playtest-Leaks nicht nur vermeintliche Screenshots zu Sims-Modellen, dem Bau-Modus und der Nachbarschaft durchgesickert, jetzt gibt auch eine schematische Karte und sogar Videomaterial, dass uns ein wenig durch die Welt führt.

Playtest-Build lässt auf Open World mit Paris-Flair hoffen

In den letzten Woche, ja Monaten, sind immer wieder Aufnahmen von Project Rene durchgesickert. Redditor DzXAt22 zeigt uns aber jetzt erstmals die Welt von "Die Sims 5" als Karte (über den Link). Dabei handelt es sich zwar nur eine schematische Übersicht, die Straßen und einen großen Fluss darstellt, aber in Kombination mit weiteren Informationen lässt sich daraus etwas ableiten.

DzXAt22, der eigenen Aussagen nach Teil des Playtests ist, hat die Karte selbst in den Dateien des Playtest-Builds gefunden. Der rote Bereich stellt dabei übrigens den Teil der Stadt dar, der in der Testphase spielbar war. Zusätzlich hat er Screenshots der Welt mit den zugehörigen Map-Abschnitten veröffentlicht, um zu zeigen, dass die Karte richtig ausgerichtet ist.

Dabei hat er es aber nicht belassen. Schließlich legte er noch einen nach und veröffentlichte ein Video aus dem Playtest (über den Link). Das zeigt nicht nur mehr von der Welt, sondern auch Einstellungen und den Bau-Modus – was alles früheren Leaks sowie offiziellem Material sehr ähnlich sieht.

Was er uns ebenfalls verrät, sind ein paar Beobachtungen aus dem Playtest:

Das Spiel läuft auf seinem Smartphone (Galaxy S9) mit rund 30 fps flüssig.

Es gibt nirgendwo in den Spieldateien ein „Reise“-UI-Symbol oder etwas Ähnliches.

Es wurden keine Hinweise für das „Reisen“ zu anderen Grundstücken oder Orten gefunden.

Die letzten beiden Punkte, zusammen mit dem angedeuteten "nahtlosen" Aufbau der Welt, lässt nun darauf hoffen, dass Die Sims 5, wieder eine Open World haben wird, die anscheinend an Paris angelehnt ist.

Der Leak spiegelt nicht das finale Spiel wider

Bei all dem gibt es aber zwei Dinge zu beachten:

Zum einen ist nicht klar, ob der Leak wirklich aus dem Playtest stammt und echt ist. Die Moderator*innen des Subreddits 'GamingLeaksAndRumours' sind zwar bemüht, Leaks und Leaker zu verifizieren, aber am Ende des Tages handelt es sich dabei nur um Gerüchte.

Zum anderen handelt es sich, sofern die Aufnahmen echt sind, um einen Playtest im frühen Entwicklungsstadium. Das Gezeigte spiegelt damit nicht das finale Produkt wieder. Während der Entwicklung kann sich zudem noch vieles ändern. Genau genommen handelt es sich laut DzXAt22 auch gar nicht um die PC-Version, sondern um die für Android (Googles Betriebssystem für Smartphones), was noch einmal einen grafischen Unterschied machen könnte.

Project Rene, das bislang nicht offiziell Die Sims 5 heißt, befindet sich bei Electronic Arts und Maxis in Entwicklung. Das Spiel wird Free2Play und soll vorerst im Early Access starten. Im Gegensatz zum letzten Sims-Spiel soll es auf ein Hybrid-Konzept aufbauen, also sowohl auf PC als auch Smartphones spielbar sein – was auch den Playtest auf Android-Basis des Redditors erklärt.