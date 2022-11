Die Sims 5-Leak: Bilder aus dem ersten Playtest zeigen wohl Teile der Nachbarschaft

Auch wenn EA und Maxis mit Project Rene gerade erst Die Sims 5 angekündigt haben, sind jetzt schon erste Bilder vom Spiel über Reddit in Umlauf geraten. Diese stammen anscheinend aus dem ersten Playtest, der sich hauptsächlich um den Baumodus dreht.

Erste Screenshots zeigen Nachbarschaft

Darum geht's: Während des Behind The Sims Summit-Stream im Oktober wurde mit Project Rene das nächste große Sims-Spiel angekündigt, das wir alle als Die Sims 5 verstehen. Aber auch wenn der Release noch weit entfernt ist, gibt es bereits einen ersten Playtest für ausgewählte Spieler*innen, in dem es um das Platzieren von Möbeln und andere Baumodus-Funktionen geht. Daraus sind nun Bilder geleakt.

Auf den ersten Blick mag das wenig spannend klingen, immerhin hat EA bei der Ankündigung selbst schon Ausschnitte aus dem Baumodus gezeigt, allerdings wurden auch Screenshots veröffentlicht, die mehr zeigen. Die Bilder geben nämlich mehr Eindrücke zu den bereits angedeuteten Apartments, sowie auch Einblicke in die vermeintliche Nachbarschaft des Spiels, die durchaus einen Pariser Touch aufweist und eine Open World nicht auszuschließen scheint. Sims selbst gab es in dem Playtest übrigens angeblich nicht zu sehen.

Hier eine Auswahl der Bilder (abfotografierter Bildschirm), die auf Reddit aufgetaucht sind:

Alle elf geleakten Bilder von MeowDayThe13th findet ihr hier auf Reddit.

Aber Vorsicht! Auch wenn diese Bilder uns augenscheinlich neue Eindrücke aus Die Sims 5 liefern, wurden diese Aufnahmen nicht von offizieller Seite bestätigt. EA hat auf Nachfrage uns gegenüber noch kein Statement abgegeben.

Zudem dürfen wir nicht vergessen, dass wir hier Szenen aus einer sehr frühen Version des Spiels sehen. Bis zum finalen Produkt kann sich noch viel ändern. Außerdem bedeutet die Nachbarschaft nicht, dass es eben genau diese auch ins Spiel schafft, geschweige denn, dass es sich hier wirklich um eine Open World handelt, wie einige Spieler*innen in den Kommentaren auf Reddit vermuten. Bei dem gezeigten Gebiet kann es sich auch nur um ein Testareal handeln.

Alle wichtigen Infos zu Die Sims 5/Project Rene: Wie es um den Release, einen Multiplayer und weitere Infos steht, könnt ihr jederzeit in unserer Die Sims 5-Übersicht zum Spiel nachlesen. Der Artikel wird regelmäßig aktualisiert, also schaut von Zeit zu Zeit vorbei.