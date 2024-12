The First Beserker: Khazan - Das Soulslike im schicken Anime-Look hat ein Release-Datum und es kommt schon Anfang 2025

Im Soulslike spielen wir den namensgebenden in Ungnade gefallenen General.

Der Release-Kalender fürs Jahr 2025 ist zwar eigentlich proppenvoll, aber viele Souls-Spiele sind bisher nicht dabei. The First Berserker: Khazan ist allerdings ein Titel, den Genre-Fans schon mal im Auge behalten können.

Bisher war nur bekannt, dass das Spiel 2025 erscheinen soll, der Trailer, der während der Game Awards gezeigt wurde, hat jetzt das genaue Release Datum verraten. Hier könnt ihr ihn euch anschauen:

2:34 The First Berserker: Khazan hat einen Release-Termin und wir müssen nicht mehr lange warten

The First Berserker: Khazan - bis zum Release dauert es nicht mehr lange

Wann erscheint das Khazan? Das Soulslike erscheint gleich im ersten Quartal 2025, wenn auch ganz am Ende, nämlich am 27. März. Ihr könnt dann auf PS5, Xbox Series X/S und PC zocken.

Das erwartet euch in The First Berserker: Khazan

Der namensgebende General Khazan müsste eigentlich direkt am Anfang des Spiels sterben. Er wird nämlich nicht nur als Gefangener in einer Kutsche abtransportiert, sondern diese stürzt auch noch in einen tiefen Abgrund. Er überlebt nur dank eines Dämons, der sich dabei in seinem Körper einnistet.

Die Rachegeschichte, in der es Khazan danach mit seinen Widersachern aufnimmt, wird in schicken Zwischensequenzen erzählt, die in einem düsteren Anime-Look gehalten sind.

Zwischendrin nehmen wir es mit Monstern und Soldaten auf und nutzen dabei anfangs Schwert und Axt, in je einer Hand, später auch andere Waffen. Wir werfen außerdem mit Shuriken und schalten beim Spielfortschritt nützliche Perks frei.

Daneben sind auch gut getimte Paraden richtig hilfreich, um Gegner in die Knie zu zwingen. Beim Spielfortschritt schalten wir Checkpoints frei und beim Ableben verlieren wir unsere Erfahrungspunkte und müssen die vor dem nächsten Tod wieder einsammeln. Also wie wir das von Souls kennen.

In der Beta, die wir angespielt haben, machte das schon einen spaßigen Eindruck, fühlte sich aber mit seinen linearen Leveln und Kampfmechaniken auch sehr vertraut an. Wie viel Abwechslung weitere Waffen und freischaltbare Fähigkeiten auf Dauer bringen, muss sich noch zeigen.

Was haltet ihr bisher von Khazan? Merkt ihr euch das Release Datum schon vor?