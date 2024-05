Switch 2: Nintendo-Präsident nennt sie 'Switch Next Model' und bestätigt damit, worauf alle hoffen

Die nächste Konsole von Nintendo wird sich von der Switch gar nicht so sehr abheben.

Die nächste Konsole von Nintendo, die meist einfach nur Switch 2 genannt wird, wurde noch nicht offiziell angekündigt. Entsprechend stützt sich bisher alles rund um den Release, die Funktionen und technischen Details lediglich auf Gerüchte.

Immerhin wissen wir nun dank des neuen Finanzberichts, dass die Folgekonsole bis spätestens Ende März 2025 enthüllt wird. Das verriet Nintendos Präsident Shuntaro Furukawa höchstpersönlich. Außerdem soll er eine Aussage getätigt haben, die nun quasi bestätigt, was sich schon lange abzeichnet.

Die Nachfolgerkonsole wird lediglich eine 'Switch Next'

In den letzten Monaten war das Internet voll von Gerüchten und Leaks, die die Nachfolgerkonsole der Nintendo Switch betrifft. Hier war etwa die Rede von magnetischen Joy Cons, einem Full-HD-Bildschirm und 8GB Arbeitsspeicher.

Alles zusammengefasst könnt ihr in unserer großen Übersicht zur Switch 2 nochmal nachlesen:

Die Switch 2 wird sicher einen technischen Sprung machen, weil es eben eine neue Konsole ist, die auf neue Technik setzen kann. Schenken wir den Gerüchten aber Glauben, scheint es sich dabei jedoch wirklich nur um eine "Switch 2" zu handeln, also quasi eine Pro-Version. Technisch aufgemotzt, aber vom Formfaktor und den grundlegenden Funktionen gleich.

Das dem wirklich so ist, bestätigt nun eine Aussagen von Kurukawa, die er getätigt haben soll. Laut David Gibson (Senior Research Analyst bei MST Financial) wurde Nintendos Präsident gefragt, ob die neue Konsole wirklich etwas Neues, Eigenes sei. Dem ist scheinbar nicht so, da er mit "Switch Next Modell ist die passende Beschreibung" geantwortet haben soll.

10:17 Es wird Zeit für die Switch 2: Wie realistisch sind die Gerüchte?

Entsprechend dürfen wir keine innovativen Neuerungen beim Formfaktor und Funktionen erwarten, wie wir sie etwa vom Game Cube zur Wii und von der Wii U zur Switch erlebt haben. Vielmehr scheint Nintendo mit der Switch 2 auf Nummer Sicher zu gehen und das bewährte Konzept einfach zu verbessern.

Aufgrund des riesigen Erfolges der Nintendo Switch und dem vorangegangen Flop mit der Wii U wäre es keine große Überraschung, dass Nintendo damit auch auf Nummer Sicher gehen will. Sony und Microsoft fahren mit dieser Evolutionsstrategie immerhin auch schon seit Jahren recht gut. Experimente bringen eben immer ein gewissen Risiko mit, die daneben gehen können. Und wenn wir ehrlich sind, können wir doch alle auf eine zweite "Wii U" verzichten.

Mehr zum Thema Die Wii U war ein Fehltritt, den Nintendo eingehen musste von Duy Linh Dinh

Aber was sagt ihr dazu, dass wir wohl nur ein "Switch Next Modell" bekommen? Meint ihr, der Wechsel von der normalen Switch lohnt sich dann überhaupt für euch – vor allem da die Switch 2 Gerüchten nach auch Abwärtskompatibel sein soll?