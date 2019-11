Alle modernen Wolfenstein-Spiele erscheinen nochmal mit Hakenkreuzen

Bethesda Deutschland hat auf Twitter bekannt gegeben, dass morgen alle modernen Teile der Wolfenstein-Reihe bei uns noch einmal erscheinen und zwar in der ungeschnittenen, internationalen Fassung. Genau wie beim aktuellen Ableger Youngblood könnt ihr die Spiele somit legal und ohne Umwege mit allen Symbolen und Ausdrücken auf Englisch spielen.

Wann erscheinen die internationalen Fassungen? Der Re-Release von The New Order, The Old Blood und The New Colossus ist bereits am 22. November 2019.

Große Neuigkeiten 2.0:

Am Freitag, den 22. November, erscheinen „Wolfenstein: The New Order“, „Wolfenstein: The Old Blood“ und „Wolfenstein II: The New Colossus“ nun auch offiziell als internationale Version in Deutschland – mit Symbolik und in englischer Sprachausgabe. pic.twitter.com/FSB8OTUPAJ — Bethesda Deutschland (@bethesda_de) November 21, 2019

Wolfenstein-Teile erscheinen alle mit Hakenkreuzen

Die Wolfenstein-Reihe spielt in einer alternativen Zeitlinie, in der die Nationalsozialisten den Zweiten Weltkrieg gewinnen konnten. Dementsprechend sind innerhalb der Welt oft Hakenkreuze zu sehen. In der deutschen Version wurden diese lange Zeit mit anderen Symbolen ersetzt.

Der Koop-Shooter Wolfenstein: Youngblood war zusammen mit dem VR-Ableger Cyberpilot das erste Spiel der Reihe, das offiziell in der internationalen Fassung bei uns erschien. Grund dafür ist die Einführung der sogenannten Sozialadäquanzklausel für Videospiele im August 2018.

Sie besagt, dass verfassungsfeindliche Symbole in Ausnahmefällen verwendet werden dürfen, wenn "dies der Kunst oder der Wissenschaft, der Darstellung von Vorgängen des Zeitgeschehens oder der Geschichte dient". Wann diese Bedingung erfüllt ist, entscheidet bei Spielen die USK.

Nur Englisch: Wie schon bei Youngblood bedeutet das, dass es zukünftig zwei Versionen geben wird. Beide sind ab 18 Jahren freigegeben und strikt voneinander getrennt. In der neuen, internationalen Fassung gibt es keine deutsche Sprachausgabe. Für die englischen Synchronstimmen und Texte sind allerdings deutsche Untertitel verfügbar.

Auch wenn Bethesda dies nicht direkt angesprochen hat, dürfte das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht möglich sein. Die 18er Freigabe der bisherigen, geschnittenen Releases bezieht sich auf die damals eingereichten, angepassten Versionen der Spiele.

Würdet ihr diese Fassung nun durch ein Update verändern, verfiele auch die Gültigkeit des USK-Siegels. Da die internationale Version einzeln geprüft wurde und als eigenständiges Produkt behandelt wird, gilt deren Freigabe auch nur dafür. Ein Wechsel wird demnach - genau wie bei Youngblood - nicht möglich sein. Ihr müsstet die älteren Teile also noch einmal kaufen.

