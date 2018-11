Diese Woche bei MAX - Apokalyptische Reiter, Karten, Süßkram und das Ende der Endzeit

Was ist eigentlich MAX? Eigentlich ist die Antwort einfach: MAX - Monsters & Explosions - ist der Twitch-Kanal von GameStar, GamePro, IGN & Mein-MMO oder kurz für alle, die bei Webedia Bock darauf haben, zu streamen, mit der Community zu quatschen oder sich in Challenges zu beweisen.

Damit ihr nichts von dem verpasst, was jede Woche auf MAX läuft, zeigt euch unsere Wochenübersicht, was wir wann streamen - und wenn wir noch nicht genau wissen, was, zumindest, dass ihr an Tag X etwas von uns zu erwarten habt. Wir sehen uns bei MAX!

MAX - Monsters & Explosions auf Twitch

Montag, 26. November

16 bis 18 Uhr - Darksiders 3 mit Maurice und Daniel (Sponsored): Release ist erst am 27. November, wir zocken schon einen Tag vorher.

21 bis 23 Uhr - Destiny 2 mit Nexxoss Gaming: Wo geraidet wird, da fallen Items, so sagt ein altes Sprichwort der Hüter.

Dienstag, 27. November

17 bis 19 Uhr - Fortnite mit Saftiges Gnu: Das Gnu zockt mit der Community, wer mitspielen will, kann es im Stream tun.

19 bis 22 Uhr - Magic Nights mit Maurice, Marco, Jochen und Alex: In der letzten Woche hat Maurice blutige Rache an Marco geschworen…

Mittwoch, 28. November

16 bis 18 Uhr - The SimSims mit Jochen: Als Daniels schurkische Vertretung spielt diesmal Jochen mit euch zusammen Schicksal.

18 bis 20 Uhr - GamePro Live mit Mirco und Ann-Kathrin: Was gespielt wird, verraten wir noch nicht, aber es wird groß!

Donnerstag, 29. November

19 bis 21 Uhr - Cakexplosion mit Tony: In den Kinos jagt Newt Scamander Grindelwald, bei uns im Stream gibt's Schnatz-Cakepops.

21 bis 23 Uhr - Fallout 76 mit der Ödland-Crew: Unser letzter Tag im Ödland von Appalachia ist gekommen, begleitet uns ein allerletztes Mal.

Freitag, 30. November

17 bis 18 Uhr - Studio-Talk mit Niklas Krellenberg: Daniel fährt am liebsten Bus, sein Gast kennt sich aber bestens mit Renn-Simulationen aus.

Samstag, 1. Dezember