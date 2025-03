FragPunk: Alle aktuellen Codes im März 2025 und wie ihr sie einlöst

Das sind die aktuellen Codes, die ihr in FragPunk eingeben könnt.

FragPunk ist ein neuer Hero-Shooter, in dem sich jede Runde anders spielt, dank einem Kartensystem. Daneben gibt es aber auch eine Menge an kosmetischen Items, die ihr euch kaufen könnt oder erspielen müsst. Mit den folgenden Codes helfen wir euch dabei, schneller an neue Skins und Sticker zu kommen.

Alle aktuellen Codes für FragPunk im März 2025

Nachfolgend findet ihr alle Codes, die ihr aktuell in FragPunk eingeben könnt – und welche Belohnungen sie euch bringen.

CHOWH1FP2025 : 1500 Gold, 10 Originale Pop-Dosen, 1 Basis-Aufkleberpaket

: 1500 Gold, 10 Originale Pop-Dosen, 1 Basis-Aufkleberpaket NIJIFRAGPUNK : 1500 Gold, 10 Originale Pop-Dosen, 1 Basis-Aufkleberpaket

: 1500 Gold, 10 Originale Pop-Dosen, 1 Basis-Aufkleberpaket FRAGPUNKFPS : 1500 Gold, 10 Lancier-Skin-Schlüssel

: 1500 Gold, 10 Lancier-Skin-Schlüssel FRAGPUNK2025: 300 Gold, 168 Splitterversum-Münzen, 1 Wilde Dämmerung-Aufkleberpaket

4:04 Neuer Hero-Shooter startet mit über 100.000 Spielenden und feiert Launch mit chaotischem Trailer

Wir werden diesen Artikel regelmäßig mit neuen Codes aktualisieren und abgelaufene entfernen.

So löst ihr Codes in FragPunk ein

Um eure Codes in FragPunk einlösen zu können, müsst ihr folgende Schritte durchführen:

Startet FragPunk und geht ins Hauptmenü

Drückt auf die Esc-Taste (Escape), um die Optionen zu öffnen

Wählt den Menüpunkt "Code einlösen" (der dritte Punkt von oben)

Gebt jetzt einen der obenstehenden Codes ein

Ist der Code aktiv und richtig eingegeben, könnt ihr die Belohnungen über das kleine Brief-Symbol unten rechts im Hauptmenü abholen und einlösen.

Das ist alles, was ihr machen müsst, um mit den oben stehenden Codes einen kleinen Vorteil zu bekommen. Ihr kommt jedoch erst ins Hauptmenü, wenn ihr das erste Tutorial abgeschlossen habt, das euch die Fähigkeiten der ersten drei Helden und die Karten-Mechanik beibringt.

FragPunk ist aktuell auf dem PC erhältlich und erreicht dabei bereits eine Menge Spieler*innen. Im Laufe des Jahres und der Entwicklung soll der Shooter auch auf Xbox sowie der PS5 erscheinen. Einen genauen Release-Termin gibt es dafür aber noch nicht.