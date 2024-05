Dieser One Piece-Charakter kam seit 8 Jahren nicht mehr im Manga vor und es scheint, als ob Oda seine Existenz vergessen hat

Der 'Mysteriöse Mönch' Urouge.

Bei der Vielfalt an Charakteren in One Piece ist es nicht verwunderlich, dass da der eine oder andere für einige Zeit von der Bildfläche verschwindet. Dennoch staunen wir nicht schlecht, dass dies auf jemanden aus den Reihen der Supernovas und der Schlimmsten Generation zutrifft.

Was ist los mit Urouge?

Wir sprechen hier von Urouge, dem “Mysteriösen Mönch“ und Kapitän der Sündiger-Mönch-Piratenbande, der von einer der Himmelsinseln zu stammen scheint. Seinen letzten offiziellen Auftritt hatte er im Dressrosa-Arc, der 2015 im Manga beziehungsweise 2016 im Anima endete.

Wer ist Urouge? Wir haben ihn zusammen mit den anderen Supernovas der Schlimmsten Generation beim Sabaody-Archipel kennengelernt. Während seines ersten Auftrittes konnte er nicht wirklich glänzen, da der Admiral Kizaru ihn und die restlichen Supernovas schnell besiegt hat.

Wie stark ist Urouge? Während dem Sabaody-Arc hatte Urouge ein stolzes Kopfgeld von 108 Millionen Berry. Sein aktuelles Kopfgeld sowie seine Teufelsfrucht sind unbekannt. Wir haben lediglich gesehen, dass seine Teufelskräfte erlittenen Schaden in Kampfkraft umwandeln können.

Begebenheiten auf Whole Cake Island

Dennoch haben wir während dem Whole Cake Island-Arc zumindest im Anime ein Lebenszeichen von Urouge erhalten. In einer Rückblende besiegt er nämlich einen der vier damaligen Süßigkeiten-Kommandanten, Charlotte Snack, der daraufhin seinen Rang verloren hat.

Danach hat sich Charlotte Cracker gegen Urouge gestellt, woraufhin der Supernova den Kürzeren zog und von Whole Cake Island fliehen musste. Charlotte Cracker ist einer der Süßigkeiten-Kommandanten, den Ruffy im Whole Cake Island-Arc besiegt.

Können wir die Rückkehr von Urouge erwarten?

Tatsächlich wäre Urouge nicht der einzige Charakter aus dem One-Piece-Universum, der für viele Jahre von der Bildfläche verschwindet, nur um eine bombastische Rückkehr zu feiern. Trotzdem ist er, obwohl er einer der Supernovas ist, lediglich einer von vielen Nebencharakteren. Da ist es durchaus verständlich, dass Oda ihn nicht mehr gezeigt hat.

Denkt ihr, dass Urouge noch vorkommen wird? Und wie könnte Oda ihn wieder in die Handlung einführen?