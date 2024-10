Dieser selbstgebaute Xbox-Handheld ist ein echter Hammer - spielt sämtliche Games der Microsoft-Konsole ab

Wuchtig, aber schick. So sieht der selbstgebaute Xbox-Handheld aus. (Quelle: X/Twitter)

Xbox-Heimkonsolen hat Microsoft bislang schon einige gebaut, Handhelds dagegen noch nicht. Auch wenn es in der Vergangenheit immer mal wieder Gerüchte gab, wurde eine tragbare Xbox bislang nicht offiziell angekündigt.

Wir wissen nicht genau, wie groß der Wunsch von X/Twitter-Nutzer redherring32 nach einem solchen Xbox-Handheld war. Etwas muss ihn an der Idee jedenfalls derart gereizt haben, dass er letztendlich selbst tätig wurde – und im Alleingang eine tragbare (erste) Xbox baute.

Keine Emulation notwendig

Das Ergebnis präsentiert er stolz auf der Plattform – und gibt dort auch direkt die Eckdaten des Gerätes preis.

Zugeschnittenes Original Xbox-Motherboard

9 Zoll-Display mit 480p-Auflösung

100 Watt USB Lademöglichkeit

Wifi 6 für Xbox Live-Support (wird gerade integriert)

Verbauter Xbox Controller S

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Das Besondere an dem Eigenbau-Handheld: Da größtenteils Original-Hardware verbaut wurde, ist für das Abspielen von Xbox-Titeln keine Emulation anwendet – es ist also kein PC-Handheld, wie redherring32 auch selbst anmerkt.

Dadurch sind sämtliche Spiele der Xbox-Ära auf dem Gerät ohne Einschränkungen spielbar. Ein Disc-Laufwerk ist logischerweise nicht verbaut, weswegen der Bastler die Spiele vermutlich über ein Evo-X-Custom-Dashboard startet. Das normale Dashboard, das auch in dem kurzen X-Video zu sehen ist, erlaubt es nämlich nicht, Spiele von einem anderen Medium als von Discs abzuspielen.

Uns nötigt so viel Bastelkunst jedenfalls eine gehörige Portion Respekt ab, denn insbesondere in den technischen Unterbau ist enorm viel Hirnschmalz und Leidenschaft geflossen. Falls ihr jetzt übrigens vorhaben solltet, auch so einen Handheld zu bauen, hat redherring32 eine Anleitung ins Netz gestellt, die euch beim Zuschnitt des Xbox-Motherboards hilft.

Nicht der erste selbstgebaute Handheld

Die tragbare Xbox ist übrigens nicht der erste Handheld, der in Eigenkreation entsteht. Im April berichteten wir über einen Bastler, der eine PS One ins Nintendo Switch-Format verfrachtet hat. Und auch der N64-Controller wurde schon mit einem Game Boy Advance zusammengebracht.

Auf einen "richtigen" Xbox-Handheld werden wir dagegen vermutlich noch länger warten müssen – wenn er überhaupt jemals kommt. Anfang des Jahres waberte durch die Gerüchteküche, dass Microsoft bei der nächsten Xbox-Generation zweigleisig fahren und sowohl eine stationäre als auch eine Hybrid-Konsole im Stil der Switch anbieten könnte.

Wie gefällt euch der selbstgebaute Xbox-Handheld?