Digimon: Wusstet ihr, dass diese beiden Figuren aus Staffel 1 geheiratet haben?

Die Digimon-Serie genießt mittlerweile Kultstatus.

Digimon-Kenner runzeln jetzt vielleicht die Stirn und wundern sich, wie man diesen Fun Fact über eine der größten Kult-Animeserien verpasst haben kann. Aber wer zum Beispiel nur die erste Staffel mit ihren 54 Episoden gesehen hat, weiß womöglich gar nicht, dass am Ende der zweiten Staffel namens Digimon 02 nochmal ein Epilog für alle Figuren auftaucht – auch für die aus der ersten, die in Digimon Adventure 02 eigentlich kaum mehr eine Rolle spielen.

Digimon, 25 Jahre später: Diese beiden Figuren haben später noch geheiratet

Darum geht's: In der allerletzten Folge von Staffel 2 gibt es einen ausführlichen Epilog, der sich allen Figuren aus den beiden bisherigen Staffeln widmet und zeigt, was sie 25 Jahre später so treiben. Vor allem ein Teil davon wirkt immer noch für viele Fans überraschend: Sora und Matt haben geheiratet und zwei Kinder miteinander bekommen (via: Digimon Chronic).

Wieso überraschend? Matt und Sora waren in der ersten Staffel jetzt nicht gerade schwer ineinander verliebt. Im Gegenteil, Sora hatte zumindest im englischen Dub eher ein angedeutetes Faible für Tai. Aber in 25 Jahren kann ja bekanntlich sehr viel passieren und dementsprechend muss die Beziehung zwischen Matt und Sora nicht aus dem Nichts entstanden sein, wie von manchen Fans kritisiert wurde.

Das macht Sora jetzt: 25 Jahre nach den Ereignissen von Digimon 02 und damit 28 Jahre nach der ersten Digimon-Adventure-Staffel ist Sora 39 Jahre alt. Sie arbeitet als Modedesignerin und hat einiges an Berühmtheit dafür erlangt, hübsche japanische Kimonos zu entwickeln. Gemeinsam mit Matt hat sie eine Tochter und einen Sohn.

Das macht Matt jetzt: Matt ist ebenfalls 39 Jahre alt und ist wenig überraschend Vater und mit Sora verheiratet. Außerdem bereist er das Weltall, und zwar als erster Astronaut mit einem Digimon-Partner: Gabumon ist das erste Digimon im All geworden.

Hättet ihr das gewusst? Habt ihr damals überhaupt Digimon geguckt, oder wart ihr eher von anderen Serien wie Pokémon begeistert?