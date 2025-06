Digimon Story Time Stranger ist noch nicht einmal erschienen und schon gibt es Fan-Theorien zu möglichen Plottwists in der Story

Digimon Story Time Stranger wird doch nicht den gleichen Plottwist abziehen wie sein Vorgänger ... oder? (Bild: © Bandai Namco)

Bandai Namco kündigte im Rahmen der State of Play 2025 ein neues Spiel zur beliebten Digimon-Reihe an: Digimon Story Time Stranger.

Mit dem Trailer und der offiziellen Ankündigung stellte der Publisher nicht nur einen neuen Protagonisten vor, sondern gleich auch die relevanten Nebenfiguren der Story – und genau diese geraten jetzt in den Fokus des Community-Interesses.

Denn viele Fans sind sich sicher: Diese Charaktere sind nicht einfach nur Menschen. Nein, sie könnten sich – wie schon in Digimon Story: Cyber Sleuth – als getarnte Digimon entpuppen.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten wird ein bestimmter Plottwist aus Digimon Story: Cyber Sleuth behandelt.

2:03 Trailer zum neuen Digimon-Spiel stellt die wichtigsten Charaktere der Geschichte vor

Autoplay

Der Plottwist von Digimon Story: Cyber Sleuth sitzt Fans bis heute noch tief im Nacken

Kurz nach der Enthüllung von Time Stranger veröffentlichte der offizielle X-Account @digimon_games die Artworks und weitere Infos zu den neuen Charakteren im Spiel.

Doch statt einfach nur ihre Designs zu feiern und sich auf den kommenden Ableger zu freuen, drehte sich in den Kommentaren schnell alles um eine ganz andere Sache: Was ist, wenn Digimon Story Time Stranger den gleichen Plottwist abzieht wie Digimon Story: Cyber Sleuth?

Kyoko gibt ihre wahre Identität preis und verwandelt sich in ein Digimon in Cyber Sleuth. (Bild: © Bandai Namco)

Immerhin hatte Digimon Story: Cyber Sleuth einen so unerwarteten Twist am Ende, dass er sich bis heute tief in die Erinnerungen der Fans eingebrannt hat. Eine der wichtigsten Bezugspersonen im Spiel – Kyoko Kuremi – stellte sich am Ende als Alphamon heraus. Sie war ein Digimon in Menschengestalt.

Dieser unerwartete Wendepunkt in der Geschichte ist nun der Grund, warum Fans jetzt misstrauischer gegenüber den vermeintlichen menschlichen Charakteren sind.

Ihre Verbindungen zu Kyoko Kuremi und die Theorien um ihre wahren Identitäten

Mit dieser Hintergrundgeschichte im Kopf werfen viele Fans einen argwöhnischen Blick auf die neu vorgestellten Charaktere Monika Simmons, Asuna Shiroki und Kodai Kuremi. Nur bei Shota Kuroi gibt es bisher noch keine konkreten Spekulationen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Da Kodai Kuremi den gleichen Namen wie Kyoko Kuremi aus dem vorherigen Spiel hat, vermuten viele eine Verbindung zu ihr. Generell hat Digimon Story Time Stranger für Fans der Reihe ein ähnliches Setting wie Cyber Sleuth liegt die Vermutung nahe, dass es sich hier um einen fernen Verwandten von Kyoko handeln muss – entweder Nachkomme oder Vorfahre.

Das Digimon, das ihm laut Community aktuell am häufigsten zugeordnet wird, ist Gankoomon.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Auch bei Monika Simmons klingelten bei X-Nutzer*innen und Reddit-Usern sofort die Alarmglocken. Sie hat nicht nur dieselbe ruhige Ausstrahlung wie Kyoko, sondern auch die gleiche Haarfarbe und scheint ebenfalls eine gewisse Expertise bei Digimon-Forschungen mitzubringen.

Kein Wunder also, dass Fans sie entweder mit Alphamon (wegen der optischen und charakterlichen Ähnlichkeit zu Kyoko) oder mit Angewomon (wegen ihrer eleganten Erscheinung) assoziieren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Asuna wirkt auf den ersten Blick wie das komplette Gegenteil von Monika. Ernst, kontrolliert, vielleicht sogar ein bisschen unheimlich. Auch sie arbeitet bei der Sicherheitsbehörde für Anomalien – genau wie Kuroi und Kodai Kuremi und genau dieser Job macht sie für Fans ebenfalls verdächtig.

In Fan-Theorien wird Asuna oft Lady Devimon aufgrund ihrer Mimik, Körpersprache und dem generellen Misstrauen, das ihr Look auslöst, zugeordnet.

Was ist dran an den Theorien?

Bisher hat Bandai Namco keine konkreten Informationen zum Plot von Digimon Story Time Stranger oder zur wahren Natur der Charaktere veröffentlicht. Alle bisherigen Theorien basieren ausschließlich auf Fan-Analysen und Spekulationen – ausgelöst durch den für viele Fans unvergesslichen Twist aus Cyber Sleuth.

Kyoko Kuremi war in Wirklichkeit Alphamon in Digimon Story: Cyber Sleuth. (Bild: © Bandai Namco)

Dass Kyoko Kuremi sich am Ende als Alphamon entpuppte, hat damals wirklich niemand kommen sehen. Sie war nicht nur eine der wichtigsten Schlüsselfiguren des Spiels, sondern auch eine vertraute Verbündete des Protagonisten.

Diese Enthüllung hat die Community nachhaltig so stark geprägt, dass Fans nun etwas vorsichtiger und skeptischer gegenüber neuen Figuren geworden sind.

Seht ihr die Ähnlichkeiten der genannten Digimon und den neu vorgestellten Charakteren auch oder glaubt ihr, dass es rein von den Haaren herbeigezogen ist?