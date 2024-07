Sorry Pokémon! Digimon ist der wichtigste Anime meiner Kindheit - aus einem einfachen Grund

Digimon Adventure (und die Folgestaffeln) waren vermutlich nicht nur für mich ein großer Teil meiner Kindheit.

Anime begleitet mich schon fast mein ganzes Leben. Wie vermutlich viele von euch bin ich in den späten 90ern und frühen 2000ern mit den Shows auf RTL 2 aufgewachsen. Mittlerweile bin ich deutlich wählerischer, wenn es um die Serien geht, die ich schaue – was nicht zuletzt daran liegt, dass ich nicht mehr wie damals auf das Programm von linearem Fernsehen angewiesen bin.

Einige der Shows meiner Kindheit schaue ich aber auch heute noch gerne. Allen voran Digimon, dessen erste Staffel mich wie kaum ein anderer Anime geprägt hat.

Digimon hat seine Geschichte über die ganze Staffel erzählt

Natürlich habe ich früher auch gerne Pokémon, Sailor Moon und DoReMi geschaut. Die Gemeinsamkeit all dieser Animes: Die Folgen waren fast immer in sich geschlossen. Manchmal gab es zwar Doppelfolgen, aber in der Regel war es überhaupt kein Problem, wenn ich mal eine oder mehrere Episoden verpasste. Digimon war dagegen immer etwas anders.

Zwar hatte auch hier jede Folge ihre eigene Storyline, aber Tai, Matt, Sora und Co. haben sich dabei nicht nur oft weiterentwickelt. Im Hintergrund schwang auch immer die übergreifende Geschichte mit, die sich greifbar anfühlte.

Ich hatte als Kind wirklich das Gefühl, dass es eine aktive Bedrohung der Digiwelt gab, die mit jeder Folge näher rückte – Digimon konnten sogar sterben, was wohl für einige der emotionalsten Momente meiner Kindheit gesorgt hat.

Anders war das beim nahezu komplett episodischen Format von Animes wie Pokémon, wo sich nur selten etwas änderte. Zwar hat Ash Ketchum hin und wieder ein paar Orden verdient, aber die ersten 150 Pokémon hat er bis heute nicht gefangen!

Das ich mit meiner Nostalgie nicht allein bin, zeigen auch die zahlreichen Kinofilme, die die Story der ersten Digiritter erst nach über 20 Jahren mit dem Film Last Evolution Kizuna abgeschlossen haben:

1:45 In Last Evolution Kizuna müssen sich die erwachsenen Digiritter von ihren Digimon-Partnern trennen

Hinzu kam, dass ich die Folgen gar nicht täglich gucken konnte, weil Fernsehen bei mir zu Hause eher ein rares Gut war. Meine Mutter hielt nicht viel von Fernsehen am Nachmittag, entsprechend konnte ich höchstens mit etwas Glück mal eine einzelne Digimon-Folge live erwischen, wenn ich bei meinen Großeltern war – und dann wusste ich meist gar nicht, worum es ging, weil ich die vorherigen Folgen verpasst hatte!

Umso größer war dann das Highlight in den Sommerferien, wenn meine Schwester und ich meinen Vater besuchten und wir dort alle Digimon-Folgen am Stück schauen konnten – die er seit unserem letzten Besuch auf VHS aufgenommen hatte. Ja, ich habe schon Serien gebinged, als es den Begriff dafür noch nicht einmal gab! (Und ich zum Glück kein Internet hatte, das mich spoilern konnte.)

Eleen Reinke Digimon Adventure ist nicht der einzige Anime meiner Kindheit, für den ich ziemlich viel Nostalgie hege – so dürfte es vermutlich vielen von euch gehen, die damals ebenfalls mit Detektiv Conan, Dragon Ball und Co. aufgewachsen sind. Aber es ist bis heute der Anime, den ich am liebsten wieder anschmeiße.

Entsprechend war ich in die Geschichte der Digiritter auch weit mehr investiert und habe alle Charaktere viel mehr ins Herz geschlossen, als wenn sie so unveränderlich wie bei Pokémon oder etlichen anderen Animes geblieben wären. Digimon hat mir gezeigt, was Serien als Storytelling-Format abseits von kurzweiliger Unterhaltung bieten können. In einem ähnlichen Maße hat mir das erst Avatar: Der Herr der Elemente einige Jahre später wieder gegeben.

Deshalb schaue ich auch heute noch gerne Digimon, allen voran die für mich beste Staffel: nämlich die erste. Ein Teil davon ist natürlich reine Nostalgie, aber die andere Hälfte ist schlicht, dass Digimon eine auch heute noch herzerwärmende Story bietet.

Falls ihr die erste Staffel Digimon bislang noch nicht gesehen habt, kann ich sie euch nur ans Herz legen: Ihr könnt sie auf Crunchyroll und Amazon Prime schauen.

Jetzt kommt aber die Frage aller Fragen: Pokémon oder Digimon? Was war für euch damals der bessere Anime?