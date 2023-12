Nur 1,99 Euro im PS Store: Eines der besten Action-Adventures überhaupt gibt's jetzt mit 90% Rabatt – nutzt die Gelegenheit!

Dishonored 2 gibt es gerade besonders günstig im PS Store.

Wenn ihr noch nach neuem Spielefutter für die Zeit zwischen den Feiertagen sucht, ist der PlayStation Store gerade eine ziemlich gute Anlaufstelle, hier gibt es wieder jede Menge Angebote. Damit ihr von der schieren Auswahl aber nicht überrumpelt werdet, wollen wir euch besonders einen Titel ans Herz legen, wenn ihr ihn bislang verpasst habt: Dishonored 2. Das Action-Adventure für die PS4 gibt es jetzt nämlich für 1,99 Euro im Angebot.

Um dieses aktuelle Angebot im PlayStation Store geht's:

Spiel: Dishonored 2

Dishonored 2 Preis im Sale: 1,99 Euro

1,99 Euro Regulärer Preis: 19,99 Euro (Rabatt von 90 Prozent)

19,99 Euro (Rabatt von 90 Prozent) Angebot gültig bis: 06. Januar 2024

Hinweis: Dishonored 2 ist außerdem sowohl in PS Plus Extra als auch im Game Pass enthalten. Besitzt ihr einen der beiden Abo-Services, könnt ihr das Spiel also auch komplett ohne Zusatzkosten spielen.

Das erwartet euch in Dishonored 2

9:10 Dishonored 2 - Test-Video zum Schleichspiel des Jahres

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Plattformen: PS4, Xbox One, PC

PS4, Xbox One, PC Metacritic-Score: 88

Darum geht's: Das viktorianische Steampunk-Setting von Dishonored 2 spielt 15 Jahre nach dem Vorgänger, den ihr übrigens nicht gespielt haben müsst, um die Story zu verstehen. Diesmal können wir sogar aus zwei spielbaren Charakteren auswählen: Entweder dem Assassinen Corvo Attano aus dem ersten Teil oder Kaiserin Emily Kaldwin. Beide Charaktere haben unterschiedliche übernatürliche Fähigkeiten, mit denen sie sich beispielsweise teleportieren oder Doppelgänger erzeugen können.

Dishonored 2 ist dabei nicht nur ein hervorragendes Schleich-Actionspiel, sondern bietet uns auch außergewöhnlich viel kreative Freiheit. Mit Magie und Gadgets wie dem Greifhaken können wir uns dabei ordentlich austoben und das Spiel reagiert auf unsere Ideen.

Pro/Contra: Dishonored 2 wird besonders wegen der spielerischen Freiheit, dem Leveldesign und den vielen spaßigen Opionen gelobt. Trotz mehrerer Enden ist die Story aber eher durchschnittlich und kann nicht mit dem Gameplay mithalten.

Habt ihr Dishonored 2 schon gespielt oder werdet es nachholen? Welche Spiele aus dem aktuellen PS Store-Sale würdet ihr noch empfehlen?