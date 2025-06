Disney Dreamlight Valley: Neuer Geschenk-Code gibt euch 10 Gratis-Items, inklusive praktischer Hilfe fürs Kochen

In Disney Dreamlight Valley bekommt ihr wieder etwas geschenkt.

Gerade erst hat Disney Dreamlight Valley sein letztes großes Update erhalten, das unter anderem Peter Pan ins Spiel gebracht hat. Unter den neuen Inhalten versteckt sich aber auch ein neuer Geschenk-Code, den ihr nutzen solltet. Mit dem bekommt ihr nämlich ein paar nützliche Items einfach vom Spiel geschenkt.

Das ist der neue Geschenk-Code in Dreamlight Valley

Aktuell gibt es nur einen einzigen neuen Code, der beschert euch aber gleich mehrere nützliche Items:

Code: DDVUPDT17TEEGSTAH 5x Pixelscherbenduplikate 1x Wundersamer Angelköder 1x Wundersames Wachstumselixier 1x Wundersame Politur der Spitzhacke 1x Wundersame Politur der Schaufel 1x verpixelte Kochflamme



Die Items sind für sich genommen nichts Besonderes, aber sie machen euch das Leben im Spiel an einigen Stellen einfacher. So bekommt ihr mit den Polituren und dem Angelköder mehr Items beim Angeln, Sammeln und Abbauen von Steinen. Das Wachstumselixir lässt eure Pflanzen beim Gießen sofort auswachsen und mit der Kochflamme erhaltet ihr beim Kochen gleich fünfmal so viele Items.



Wollt ihr wissen, was alles im letzten Peter Pan-Update für Disney Dreamlight Valley steckte? Hier gibt's den Trailer dazu:

1:12 Disney Dreamlight Valley feiert Update mit Peter Pan, neuen Freundschaftsleveln für Tiere und mehr

So löst ihr Geschenk-Codes in Disney Dreamlight Valley ein

Öffnet über das Menü im Spiel die Einstellungen

Wählt dort den Reiter "Hilfe"

Klickt hier auf das Feld "Einlösungscode"

Gebt den entsprechenden Code ein (in diesem Falle also: DDVUPDT17TEEGSTAH )

) Achtet dabei auf die richtige Großschreibung!

Wählt "Einfordern"

Sobald ihr den Code eingegeben habt, solltet ihr die Bestätigung bekommen, dass das Einlösen erfolgreich war. Dann müsst ihr nur noch zu eurem eigenen Haus im Spiel gehen und das Postfach daneben öffnen. Die Items könnt ihr nun einfach mit einem Klick auf die Nachricht im Briefkasten abholen.

Was haltet ihr vom neuen Code und wie gefällt euch das aktuellste Update für Disney Dreamlight Valley bisher allgemein?