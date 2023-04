So holt ihr euch die Gratis-Items der Community-Challenge.

Disney Dreamlight Valley-Fans aufgepasst: Aktuell habt ihr wieder die Möglichkeit, einige kostenlose Gegenstände für euer Valley abzustauben. Die gibt es aber nicht einfach auf die Hand, beziehungsweise ins Postfach, denn ihr müsst ein bisschen was dafür tun.

Das ist die Dream Park Community Challenge

In der neuen Challenge könnt ihr bis zu sechs kostenlose Gegenstände bekommen, allerdings nur, wenn genug Leute mitmachen. Es handelt sich nämlich um eine Community Herausforderung – das heißt, der Fortschritt aller Spieler*innen wird zusammengezählt, um neue Items freizuschalten.

Wie lange läuft die Community Challenge? Bis zum 31. Mai

Das müsst ihr für die sechs Items tun

Hier seht ihr die fünf Challenges.

Magische Recycler

Den ersten Gegenstand müsst ihr nicht erst freischalten, sondern könnt ihn euch jetzt schon holen. Ihr bekommt ihn nämlich per Code. Geht dazu wie folgt vor:

Einstellungen > Hilfe > Einlösungscode > gebt den Code "DREAMLIGHTPARK" (ohne Anführungszeichen) ein > Einfordern

Gebautes Ballon Décor-Pack

Das wird freigeschaltet, sobald die Community gemeinsam 300.000 mal den Gegenstand Bündel "Magischer Luftballon" (Teil des Disney Park-Sternenpfades) im Valley platziert hat.

Gebautes Straßen und Zäune-Pack

Das wird freigeschaltet, sobald die Community 350.000 mal Magische Recycler (Teil des Disney Park-Sternenpfades) oder Rostige Mülltonnen (Teil des Wall-E Möbelsets) im Valley platziert hat.

Blumen-Pack

Das wird freigeschaltet, sobald die Community 400.000 mal Formschnitt "Dreamlight Figment" (Teil des Disney Park-Sternenpfades) oder Jubiläums-Formschnitt (über die Werkbank > Möbel herstellbar) im Valley platziert hat.

Eisen und dunkles Holz-Pack

Das wird freigeschaltet, sobald die Community 450.000 mal das "Ranger Donald"-Outfit oder das "ein extrem alberner Dirigent"-Goofy-Outfit (beide Teil des Disney Park-Sternenpfades) freigeschaltet hat.

Mysteriöses Disney Parks-Item

Das wird freigeschaltet, sobald die Community 600.000 mal Pixar Pal-A-Round, Dumbo the Flying Elefant Ride oder Verrückte Teeparty (alle Teil des Disney Park-Sternenpfades) im Valley platziert hat.

Keine Item-Grenze: Wenn ihr an der Challenge teilnehmen wollt, könnt ihr übrigens so viele der oben genannten Gegenstände wie ihr wollt in eurem Valley platzieren. Jedes davon zählt für die Erfüllung der Challenge. Sobald die Bedingungen für jeden der Gegenstände erfüllt sind, landen sie automatisch in eurem Briefkasten im Spiel – egal ob ihr an der entsprechenden Challenge teilgenommen habt oder nicht.

Mach ihr bei der neuen DDV-Community Challenge mit?