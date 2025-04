Disney Dreamlight Valley: Grinsekatze freischalten und warum ihr euch die Suche erstmal sparen könnt

Die Grinsekatze in Disney Dreamlight Valley freizuschalten funktioniert nicht so, wie gewohnt.

Mit dem neuen Disney Dreamlight Valley-Update zu Alice im Wunderland kommen die namensgebende Heldin und die Grinsekatze ins Spiel. Doch nachdem es sich die Heldin in eurem Tal gemütlich gemacht hat, fehlt von der Grinsekatze jede Spur. Hier erfahrt ihr, was dahinter steckt.

So findet ihr die Grinsekatze (noch nicht)

Während das Freischalten von Alice, spätestens mit Hilfe unseres Guides, vergleichsweise normal abläuft, gibt es bei der Grinsekatze eine Besonderheit. Die Quest des Vierbeiners kommt erst später ins Spiel.

In den nächsten Wochen wird es mehrere kleine Events in der Spielwelt geben, die ihre Ankunft ankündigen. Wirklich freischalten könnt ihr sie erst ab dem 7. Mai 2025. Bis dahin braucht ihr nicht darauf zu hoffen, sie in in euer Tal zu holen.

Wann kommt die Grinsekatze ins Tal?

23. April: Habt ihr Alice freigeschaltet, findet ihr merkwürdige Puppen auf der Map. Dagobert Duck kann euch mehr dazu sagen.

Habt ihr Alice freigeschaltet, findet ihr merkwürdige Puppen auf der Map. Dagobert Duck kann euch mehr dazu sagen. 30. April: Hier wird die Grinsekatze für “etwas mehr Ärger” sorgen.

Hier wird die Grinsekatze für “etwas mehr Ärger” sorgen. 7. Mai: Ihr könnt nun die Quest der Grinsekatze starten, die irgendwas Fragwürdiges im Schilde führt.

Wenn ihr kurz nach dem Release des Updates spielt und Alice freigeschaltet habt, müsst ihr dementsprechend warten und könnt den neuen Bewohner erstmal nicht zu euch ins Tal holen.

In der Zwischenzeit könnt ihr die oben erwähnten Geheimnisse suchen oder weiter das Wunderland erkunden. Außerdem bietet Alice wie üblich eine Questline, in der sie sich u.a. mit Vanellope anfreunden möchte. Mit ihren Freundschaftsbelohnungen und dem neuen Sternenpfad könnt ihr euch also die zwei kommenden Wochen vertreiben.

Falls ihr diesen Artikel nach dem 7. Mai lest, solltet ihr direkt nach dem Beenden der finalen Alice-Quest “Das Verlassen des Wunderlands” die Aufgabe der Grinsekatze starten können. Wir aktualisieren diesen Artikel, wenn es soweit ist.

Was denkt ihr: Wie gefällt euch das Alice-Update bisher und hättet ihr die Grinsekatze lieber sofort freigespielt?