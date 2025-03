"Es war so verwirrend" - Das Aladdin-Update in Disney Dreamlight Valley zeigt, dass es Zeit für Maps von größeren Reichen ist

Die Reiche neuer Charaktere in Dreamlight Valley werden größer und langsam wären Maps hilfreich.

Einige der neuen Charaktere in Disney Dreamlight Valley müssen zuerst aus ihrem persönlichen Reich ins eigentliche Haupttal geholt werden.

Die separaten Realms wie das kürzlich hinzugefügte Agrabah mit Jasmin und Aladdin sind mittlerweile relativ groß und eine übersichtliche Karte wäre hier für die nächsten Updates auf jeden Fall sinnvoll.

Aladdin, wo bist du?

Über diese Diskussion bin ich kürzlich auf Reddit gestolpert und kann mich nur anschließen. Auslöser war ein Rückblick auf das kürzlich veröffentlichte Charakter-Update, das Aladdin und Jasmin ins Spiel eingeführt hat.

Wie schon in vergangenen Patches waren die beiden zuerst in ihrem Heimatreich Agrabah, wo unsere Spielfigur den beiden im Laufe einer mehrstufigen Questreihe helfen musste, bevor sich das Duo dazu entscheidet, in die Disney-Nachbarschaft zu ziehen.

Agrabah war als Map relativ groß und verwinkelt, vor allem im Vergleich zu früheren Realms in Dreamlight Valley. Remys Küche war etwa nur ein kleiner Raum und auch die Monster AG beschränkte sich im Wesentlichen auf eine einzelne Fabrikhalle mit ein bisschen Krimskrams an den Seiten.

Aladdins Zuhause war dagegen ein Stadtzentrum mit mehreren Plätzen und verschiedenen Wegen am Boden und auf den Dächern, die es zu erkunden galt. Eine sehr coole Entwicklung, denn so sind neue Reiche natürlich viel spannender und bieten letztlich auch mehr Spielzeit.

Allerdings ist auch mir beim Spielen und dem Erstellen des Guides, wie man Aladdin freischaltet, aufgefallen, dass eine Karte zumindest in diese größeren Reichen wirklich Sinn ergeben würde. Eine ähnliche Erfahrung habe ich auch schon beim Mulan-Update gemacht.

Zwar habe ich mein Ziel irgendwann immer gefunden, aber im Laufe der Quests blieb ich mehrere Male ratlos zurück. Anweisungen der Charaktere wie "Südlicher Markt" sollten mir zwar eine Richtung weisen, ohne einen Kompass ist das aber leider einigermaßen nutzlos.

Kommentare unter dem oben verlinkten Post wie "Es war so verwirrend", "Ich habe fast aufgegeben" oder "Ich bin herumgelaufen wie ein kopfloses Huhn" wundern mich daher nicht. Neben Agrabah werden auch die Reiche aus Frozen und Mulan als unübersichtliche Beispiele häufig genannt.

Es sind schon alle nötigen Zutaten im Spiel

Dabei ist die normale Karte der großen Hauptinsel und beider Erweiterungen gut umgesetzt. Auf Knopfdruck bekomme ich unkompliziert die Regionen des jeweiligen Ortes angezeigt und erkenne sofort, wo Charaktere gerade herum wuseln. Beides sind wichtige Infos, die auch in umfangreicheren Realms nicht schaden können.

Ich fände es schön, wenn zukünftige Reiche neuer Charaktere ähnlich groß und komplex ausfallen wie im Aladdin- oder Mulan-Update. Vielleicht ist es sogar schon im nächsten kostenlosen Patch im Frühling soweit, der sich thematisch um Alice im Wunderland drehen wird. Dann wäre auch eine Karte sinnvoll.

Dank der anderen Maps im Spiel sollten die technischen Hürden nicht allzu hoch ausfallen. Außerdem wäre es nicht das erste Mal, dass Gameloft im Nachhinein sinnvolle Quality-of-Life-Inhalte nachpatcht, wie zuletzt die dringend notwendige Überarbeitung des Koch-Menüs.

Was denkt ihr: Kommt ihr in größeren Realms ohne Karte zurecht oder würdet ihr euch auch über eine Änderung freuen?