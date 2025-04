Disney Dreamlight Valley: Alice freischalten, so startet ihr die Quest "Die Wunder des Wunderlands"

So schaltet ihr Alice in Disney Dreamlight Valley frei.

Für Disney Dreamlight Valley ist jetzt das kostenlose Alice im Wunderland-Update erschienen, das die zwei neuen Charaktere Alice und die Grinsekatze mit ins Spiel holt. Hier erfahrt ihr, die ihr die zugehörige Quest “Die Wunder des Wunderlands” startet und welche Voraussetzungen es gibt.

Quest starten: So kommt ihr ins Wunderland

Sobald ihr das Spiel startet, habt ihr erstmal keine neue Quest in eurer Liste. Um die beiden Figuren freizuschalten, müsst ihr als erstes ins Traumschloss gehen. Ganz oben findet ihr nun eine neue Tür, die ihr wie gewohnt öffnen müsst.

0:55 Disney Dreamlight Valley begrüßt jetzt Alice und die Grinsekatze in euer Dorf

Autoplay

Die Tür zum Wunderland zu öffnen, kostet euch einmalig 15.000 Dreamlight. Falls ihr nicht genug habt, müsst ihr weitere Daily-Quests erledigen oder Traumscherben an einer Werkbank umwandeln. Sobald ihr die Tür öffnet, springt das Weiße Kaninchen heraus, das ihr aus der Vorlage kennt und die Quest “Die Wunder des Wunderlands” startet.

Eure erste Aufgabe ist es, das Kaninchen durch euer Dorf zu verfolgen. Verlasst also das Schloss und lauft dem kleinen Racker hinterher. Uns hat es zum Rand des Hauptplatzes geführt, wo es seine Taschenuhr verliert und in seinem Bau verschwindet.

Hebt die Taschenuhr auf und betretet den Bau. Nun seid ihr im Wunderland und könnt mit Alice reden, die ein Stück vor euch steht. Folgt von hier an einfach der Quest um die neuen Figuren freizuschalten.

Tipps für die Quests

Im Laufe der Quest werdet ihr euch viel im ersten Abschnitt, dem Wald, aufhalten. Hier schickt euch die Grinsekatze auf die Suche nach allerlei Items. Das Gebiet ist relativ einfach aufgebaut, aber am Anfang kann die Orientierung schwer fallen.

Da der Wunsch nach Karten in den Realms von Dreamlight Valley groß ist, habe ich keine Kosten und Mühen gescheut, um dieses Kunstwerk zu erschaffen. Vielleicht hilft es euch:

Karte für den Wald im Alice-Update von Disney Dreamlight Valley.

Im Wald verstecken sich einige Geheimnisse, wie die Eigenartigen Schlüssel. Ihr müsst aber nicht alles jetzt erledigen und könnt später wieder hierher zurückkehren, um weiter zu erforschen.

Interagiert aber auf jeden Fall mit allen violett leuchtenden Objekten am Wegesrand. Damit findet ihr Kisten und Items, die ihr im Laufe der Quest für Alice sowieso irgendwann braucht. Spart euch also Zeit und klickt direkt alles an, was euch ins Auge springt.

Das Labyrinth der Königin

Habt ihr es aus dem Wald herausgeschafft, landet ihr direkt im Labyrinth der Königin und die gleichnamige Quest startet. Hier müsst ihr Hebel finden, die euch die Türen zum Weiterkommen öffnen.

Tatsächlich ist es aber ein relativ linearer Pfad, also keine Sorge. Achtet auf merkwürdig aussehende Hecken. Wenn ihr euch nähert, öffnen sich geheime Pfade und dahinter versteckte Kisten mit Belohnungen. Umschauen lohnt sich also.

Außerdem dürft ihr der Grinsekatze nicht trauen. Die Wachen der Königin helfen euch natürlich nicht. Ihr müsst ihren Sichtkegeln ausweichen, was aber meistens relativ einfach zu schaffen ist.

Achtet im Labyrinth auf merkwürdig aussehende Teile der Wände. Hier verbergen sich Türen!

Klitzekleine Probleme

Im Laufe der Aufgabe müsst ihr einen Pilz, der sich traurig fühlt, finden. Er steht am Eingang zum Wald, dort wo ihr ganz am Anfang hereingekommen seid.

Mit diesen Antworten sind wir durchs Stift-Quiz gekommen:

1

Kaninchen

Nicht-Geburtstag

17

5

Das Verlassen des Wunderlands

In dieser letzten Aufgabe ist alles relativ klar zu Lösen. Bevor Alice mit euch aus dem Wald ins Tal kommt, müsst ihr noch die richtige Kombination der leuchtenden Pilze aktivieren. Diese orientieren sich an der Farbe von Alice Kleid und der Grinsekatze.

Die Lösung ist: Lila und Blau

Geschafft! Alice kommt nun zu euch ins Tal und ihr könnt ihr Haus bauen, damit sie es sich gemütlich machen kann. Das Fertigstellen des Gebäudes kostet euch 5.000 Gold. Um die Grinsekatze freizuschalten, müsst ihr sie nach Abschluss der Quest im Tal finden. Sie hält sich allerdings versteckt!

Was denkt ihr: Wie hat euch die neue Quest zum Freischalten von Alice in Dreamlight Valley gefallen?