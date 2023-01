Disney Dreamlight Valley kostenlos spielen: Alles, was ihr über die Veröffentlichung 2023 wissen müsst

Die Lebenssimulation Disney Dreamlight Valley spielt sich wie Nintendos Animal Crossing: New Horizons, allerdings in der Welt von Disney. So trefft ihr im Spiel auf allerlei Figuren aus Toy Story, Der König der Löwen und weiteren Zeichentrickfilmen.

Der große Unterschied zu Animal Crossing ist, dass die Vollversion von Disney Dreamlight Valley kostenlos sein wird. In diesem Artikel verraten wir euch, wann es losgeht und was ihr über den Wechsel zum Free-to-Play-Modell wissen solltet.

Disney Dreamlight Valley wird kostenlos

Seit dem 06. September 2022 befindet sich Disney Dreamlight Valley für PS4/PS5, Xbox One/Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC in der Early Access-Phase. Wollt ihr den Titel aktuell zocken, müsst ihr das Founders Pack zu einem Preis von 29,99 Euro kaufen. Erst nach der Early Access-Phase wird Disney Dreamlight Valley kostenlos.

Eine weitere Möglichkeit gibt es noch: Alle Abonnierenden des Xbox Game Pass haben ebenfalls die Möglichkeit, den Titel bereits jetzt ohne zusätzliche Kosten zu zocken.

Falls ihr Disney Dreamlight Valley schon spielt und an einer Stelle nicht weiter wisst, könnten euch unsere Guides weiterhelfen:

Mehr zum Thema Dreamlight Valley-Guides: Die besten Tipps und Tricks zum Disney-Animal Crossing

Wann wird Disney Dreamlight Valley kostenlos sein? Das Entwicklerteam gab an, dass Disney Dreamlight Valley im Jahr 2023 als Free-to-Play-Titel erscheint. Auf Steam erklären die Verantwortlichen von Gameloft, dass der Release der Vollversion davon abhängt, wie schnell die Entwicklungsgeschwindigkeit voranschreitet.

Doch die Lebenssimulation soll mindestens sechs Monate im Early Access bleiben. Das bedeutet, dass ein Release vor März 2023 nicht erfolgen wird. Viel wahrscheinlicher ist es, dass Disney Dreamlight Valley wohl im Sommer/Herbst 2023 erscheinen wird.

Aktuell wird das Spiel mit zahlreichen Updates versorgt. In der neusten Aktualisierung wurde das Winter-Update implementiert:

1:43 Disney Dreamlight Valley: Trailer stellt das Winter-Update mit Toy Story vor

Diese Unterschiede gibt es in der Vollversion

Was ändert sich mit dem Release der Vollversion? Sobald Disney Dreamlight Valley den Early Access-Status verlässt, wird es einen Shop mit kosmetischen Items geben, mit dem sich der eigene Charakter und das Haus noch individueller gestalten lassen. Die Items aus dem Ingame-Shop sollen ansonsten keinen spielerischen Vorteil liefern.

Außerdem wird es kostenpflichtige Spielerweiterungen geben, die ihr optional kaufen könnt. Für alle anderen wird es - wie in der jetzigen Phase - kostenlose Updates mit neuen Charakteren und Story-Abschnitten geben.

Bislang handelt es sich bei Disney Dreamlight Valley um ein reines Solo-Abenteuer. Das Entwicklerteam hat bislang noch nicht bestätigt, dass es einen Multiplayer-Modus geben wird. Doch dafür hat das Team bereits angedeutet, dass es auf die Wünsche der Spieler*innen hören und diese bestmöglich umsetzen möchte. Eine Online-Funktion, die es ermöglicht mit Freund*innen zu spielen, könnte somit in ferner Zukunft kommen.

Welche Funktionen würdet ihr euch für die Vollversion von Disney Dreamlight Valley wünschen?